美国总统唐纳德-特朗普指责其前任巴拉克-奥巴马组织了一场针对他的政变。特朗普呼吁当局对奥巴马 “采取行动”，并表示应承担 “严重后果”。

周二，在白宫椭圆形办公室与菲律宾总统费迪南德·马科斯二世会面时，特朗普在回答有关被定罪的金融家杰弗里·爱泼斯坦和儿童性交易犯吉斯兰·马克斯韦尔的问题时，将话题转向了奥巴马。

“你们应该谈论的猎巫行动是奥巴马总统被抓了，”他说。

“他们对这个国家所做的事情……从2016年开始，一直到2020年……他们试图操纵选举，但被抓住了，应该对此承担严厉的后果，”特朗普说道。

他还指控奥巴马直接参与，并声称：“奥巴马被直接抓住了……他的命令都在文件上，文件都签了字。”

特朗普暗示，官员们掌握的证据不仅仅是证据，而是“不可辩驳的证明，证明奥巴马是煽动叛乱的，奥巴马……试图领导一场政变。”

他声称，奥巴马与前国务卿希拉里·克林顿和前总统乔·拜登一起，策划了一场犯罪行动，而奥巴马是“主谋”。

“他们在2016年和2020年所做的事情是最高级别的犯罪，”他补充道。

“他们试图窃取选举。他们试图掩盖选举。他们做了其他国家都无法想象的事情，”他说。

‘拙劣的转移注意力尝试’

奥巴马的办公室发表声明，驳斥了白宫的“离奇”和“荒谬”指控。

"出于对总统职位的尊重，我们办公室通常不会认真回应从白宫流出的源源不断的无稽之谈和错误信息。但这些指控非常荒谬，理应得到回应。这些离奇的指控既离奇，也是转移视线的无力企图"声明中写道。

奥巴马否认了特朗普政府关于他操纵有关俄罗斯干预2016年选举的情报评估的指控。

国家情报总监图尔西·加巴德上周五发布了一份报告，概述了所谓的选举舞弊，并指控相关官员参与了一场“叛国阴谋”。

“上周发布的文件中没有任何内容削弱广泛接受的结论，即俄罗斯试图影响2016年总统选举，但未能成功操纵任何选票。这些发现在2020年由两党组成的参议院情报委员会的报告中得到了确认，当时的主席是马可·卢比奥，”奥巴马办公室的声明中写道。

奥巴马长期以来一直是特朗普的目标。2011年，他指控时任总统奥巴马并非出生在美国，迫使奥巴马公布了他的出生证明副本。