据一位医疗消息人士向法新社（AFP）透露，准军事组织快速支援部队（RSF）在苏丹首都的恩图曼地区发动的一次炮击中，造成三名平民丧生，其中包括两名儿童。

该地区目击者报告称，听到了七轮炮击声，震撼了军队控制的居民区。最近几天，军队从快速支援部队手中重新夺回了喀土穆市中心的大部分政府区域。

恩图曼地区阿尔纳奥医院的一位医疗消息人士表示，“两名儿童和一名妇女在炮击中丧生，另有八人受伤”。这家医院是该地区为数不多仍在运作的医疗设施之一。由于安全原因，该消息人士要求匿名。

自2023年4月以来，快速支援部队与苏丹正规军之间的战争已导致数万人死亡，超过1200万人流离失所，并引发了全球最大规模的饥荒和流离失所危机。

快速支援部队仍在首都

周五，军队及其盟友重新夺回了该国的总统府，并发起清剿行动，试图将快速支援部队赶出喀土穆市中心的行政和金融区。

周六，他们宣称重新控制了几个被准军事组织占领的战略性国家机构，包括中央银行、国家情报总部和国家博物馆。

然而，快速支援部队武装人员仍驻扎在喀土穆市中心的部分地区，包括机场，以及首都的南部和西部。从他们在恩图曼西部的据点，他们经常对平民区域发动袭击。

今年2月，快速支援部队在恩图曼一个繁忙的市场发动了一次炮击，导致超过50人死亡。

尽管军队在首都取得了一些进展，但非洲第三大国家实际上仍然分裂为两部分。军队控制东部和北部，而快速支援部队几乎控制了整个西部达尔富尔地区以及部分南部地区。