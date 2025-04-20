国际
3分钟阅读
伊朗和美国称在谈判中"取得了良好进展"
美国官员表示,美国感谢阿曼在促进谈判方面的作用,伊朗外长则表示,这次谈判具有"建设性且良好"。
伊朗和美国称在谈判中"取得了良好进展"
Before the next round, Araghchi said there would be expert-level technical discussions between the two sides in Oman starting this Wednesday. / Reuters
2025年4月20日

美国和伊朗在直接和间接会谈中“取得了非常好的进展”，一位美国官员表示。

“我们同意下周再次会面，并感谢我们的阿曼伙伴为这些会谈提供便利，同时也感谢意大利伙伴今天为我们提供的接待，”这位官员在周六的一份声明中说道。

据这位官员透露，第二轮在罗马举行的会谈持续了四个多小时。

伊朗外长阿巴斯·阿拉格希形容此次会谈“具有建设性且良好”。

“这次我们在一系列原则和目标上达成了更好的理解，”他在接受伊朗国家电视台采访时表示。

在下一轮会谈之前，阿拉格希表示，双方将于本周三在阿曼进行专家级技术讨论。

此前，伊朗新闻机构IRNA报道称，第三轮会谈将于下周举行，但未透露具体地点。

重回谈判桌

间接核谈判于上周六在马斯喀特启动，重点讨论伊朗的核计划，双方通过阿曼作为中间人进行沟通。

阿拉格希曾是2015年协议的谈判代表。而他的美国对手史蒂夫·威特科夫是一位房地产大亨，同时也被特朗普总统委派负责乌克兰问题的谈判。

目前，伊朗的铀浓缩水平已达到60%，远高于协议规定的3.67%，但仍低于武器级材料所需的90%门槛。

美国总统唐纳德·特朗普曾威胁，如果无法达成取代奥巴马政府时期2015年核协议的新协议，他将对伊朗采取军事行动。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us