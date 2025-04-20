美国和伊朗在直接和间接会谈中“取得了非常好的进展”，一位美国官员表示。

“我们同意下周再次会面，并感谢我们的阿曼伙伴为这些会谈提供便利，同时也感谢意大利伙伴今天为我们提供的接待，”这位官员在周六的一份声明中说道。

据这位官员透露，第二轮在罗马举行的会谈持续了四个多小时。

伊朗外长阿巴斯·阿拉格希形容此次会谈“具有建设性且良好”。

“这次我们在一系列原则和目标上达成了更好的理解，”他在接受伊朗国家电视台采访时表示。

在下一轮会谈之前，阿拉格希表示，双方将于本周三在阿曼进行专家级技术讨论。

此前，伊朗新闻机构IRNA报道称，第三轮会谈将于下周举行，但未透露具体地点。

重回谈判桌

间接核谈判于上周六在马斯喀特启动，重点讨论伊朗的核计划，双方通过阿曼作为中间人进行沟通。

阿拉格希曾是2015年协议的谈判代表。而他的美国对手史蒂夫·威特科夫是一位房地产大亨，同时也被特朗普总统委派负责乌克兰问题的谈判。

目前，伊朗的铀浓缩水平已达到60%，远高于协议规定的3.67%，但仍低于武器级材料所需的90%门槛。

美国总统唐纳德·特朗普曾威胁，如果无法达成取代奥巴马政府时期2015年核协议的新协议，他将对伊朗采取军事行动。