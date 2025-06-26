印度周四拒绝签署上海合作组织（SCO）成员国提交的联合声明，理由是声明偏向巴基斯坦，并未提及4月针对印度游客的恐怖袭击事件。

印度国防部长拉杰纳特·辛格表示，该声明在恐怖主义和地区安全等关键问题上削弱了印度的立场。一位不愿透露姓名的消息人士告诉美联社，由于他无权对媒体发表讲话，因此无法公开身份。

4月22日的袭击事件发生在印度控制的克什米尔地区，主要针对印度教游客，导致多人遇难。新德里在该地区部署了超过50万军队，并指责巴基斯坦支持恐怖分子。对此，伊斯兰堡否认指控，并表示新德里未提供任何确凿证据证明袭击者与巴基斯坦有关。

辛格指责联合声明“迎合了巴基斯坦的叙述”，因为声明未提及克什米尔袭击事件，却提到了俾路支省的恐怖活动。巴基斯坦多次指责印度支持俾路支省的分裂势力，而印度对此予以否认。

签署仪式是在上海合作组织成员国国防部长会议期间举行的，该组织由中国和俄罗斯主导。这是自上个月印度和巴基斯坦之间的激烈军事对峙以来，两国国防部长首次参加高级别峰会。

辛格在未明确点名巴基斯坦的情况下，敦促上海合作组织谴责那些将“跨境恐怖主义作为政策工具并为恐怖分子提供庇护”的国家。他呼吁成员国团结一致，消除恐怖主义，并追究支持恐怖活动者的责任。

据《Geo TV》报道，巴基斯坦国防部长霍瓦贾·阿西夫在早些时候的一次活动中表示：“国际社会应确保和平解决克什米尔这一长期未决的冲突，因为此类未解决的冲突始终对全球和平与安全构成威胁。”

他补充说，恐怖主义是一个共同的威胁，需要集体应对。“所有国家都应避免将反恐联合努力政治化。”阿西夫还提到，巴基斯坦谴责克什米尔的恐怖袭击事件。

4月22日的袭击事件使这两个邻国陷入几十年来最严重的军事对峙。在连续数日的交火后，两国在美国斡旋下同意停止所有军事行动。

周四的会议在中国东部城市青岛举行，该市是中国北方舰队的所在地。

周三，中国国防部长董军分别与白俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯的国防部长举行了一对一会谈。印度、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦也是成员国。

据新华社报道，董军表示：“单边主义和保护主义抬头，霸权主义、强权政治和欺凌行径严重破坏国际秩序，成为混乱和危害的最大根源。”此言显然是对美国及其盟友的批评。