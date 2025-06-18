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美国官员告诉《华尔街日报》：以色列面临拦截导弹短缺:
自6月以来，五角大楼已加强了该地区的导弹防御，现在人们越来越担心美国针对以色列的拦截导弹库存正在耗尽。
美国官员告诉《华尔街日报》：以色列面临拦截导弹短缺:
Iran accelerates its missile production capabilities amid depleting Israeli missiles / Reuters
2025年6月18日

以色列的箭式拦截导弹库存正在迅速减少，这种导弹是防御来自伊朗的远程弹道导弹的关键武器。一位美国官员表示，如果当前的冲突持续下去，这一问题将更加严重。

自6月冲突升级以来，美国国防部已向该地区部署了额外的导弹防御系统。然而，这位官员在周三接受《华尔街日报》采访时表示，美国拦截导弹的库存也在快速消耗，引发了新的担忧。

华盛顿长期以来意识到防御系统的压力，并通过陆地、海上和空中加强了以色列的防御能力。战略与国际研究中心导弹防御项目主任汤姆·卡拉科对《华尔街日报》表示：“美国和以色列都无法整天坐着拦截导弹。”

箭式拦截导弹的制造商以色列航空工业公司拒绝对有关库存短缺的报道发表评论。

以色列军方在一份简短声明中表示，他们已做好应对任何情况的准备。以色列军方补充道：“很遗憾，我们无法对与弹药相关的问题发表评论。”

伊朗的导弹能力

随着以色列对伊朗境内的战略和核设施进行直接打击，德黑兰已重新加强其导弹生产能力。前美国国防部长高级顾问丹·考德威尔估计，伊朗拥有近2000枚能够打击以色列的导弹。

伊朗此前公布了十种新型导弹，具有不同的射程能力。然而，这些导弹的具体数量和射程仍不明确。

美国情报部门在2024年表示，伊朗拥有该地区“最大的弹道导弹库”，并且正在提高其导弹的精确度和杀伤力。

在2013年的一次阅兵中，伊朗展示了射程超过2000公里的导弹。

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