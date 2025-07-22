世卫组织总干事谭德塞周一发表声明表示，以色列军队三次袭击位于加沙代尔巴拉赫的世卫组织工作人员住所和主要仓库，并拘留工作人员和他们的家属。

谭德塞说：“以色列军队进入大楼，强迫妇女和儿童步行撤离至阿尔马瓦西，冲突仍在继续。”

谭德塞表示，男性工作人员及其家属在现场被戴上手铐、脱光衣服、接受审讯，并被持枪搜查。他还补充说，两名世卫组织工作人员和两名家属被拘留。随后有三人获释，但一名工作人员仍被拘留。取得联系后32名世卫组织工作人员及他们的家属被疏散到世卫组织办事处。

他说：“世卫组织要求立即释放被拘留人员，并保护所有工作人员。”

停火延迟

谭德塞对以色列最近在代尔巴拉赫发布的撤离令表示担忧，他强调该命令影响世卫组织的许多设施，削弱该机构在加沙的运作能力，并进一步削弱了加沙的医疗保健系统。

他说：“世卫组织在代尔巴拉赫的主要仓库位于撤离区内，在昨天的袭击中，仓库内部发生爆炸和火灾，仓库受损。”

他说：“世卫组织紧急呼吁会员国确保医疗物资稳定持续地向加沙输送。世卫组织工作的中断已导致加沙整个医疗应对工作陷入瘫痪。”

谭德塞补充道：“停火不仅是必要的，而且是早就应该实现的必要条件。”

据估计，以色列在被围困的加沙地带大屠杀中，造成约5.9万名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，估计约有1.1万名巴勒斯坦人被埋在被毁房屋的废墟下。

专家表示，实际死亡人数远高于加沙官方数据，可能约为20万人。

在种族灭绝期间，以色列将被围困的加沙大部分地区夷为平地，几乎迫使所有居民流离失所。

以色列还阻止重要的人道主义援助物资进入加沙，同时允许一个备受争议的美国支持的援助组织进入加沙，该组织被指定为“死亡陷阱”，其唯一目的是扰乱联合国的援助工作。