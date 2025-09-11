荷兰周二宣布，以色列国家安全部长伊塔玛·本·格维尔和财政部长贝扎雷尔·斯莫特里奇已被正式禁止进入所有 29 个申根国家。
荷兰政府早在7月就表示有意对这两位以色列部长实施禁令，如今正式将他们列为“不受欢迎的人”，理由是与以色列对加沙的种族灭绝战争相关的“特殊情况”。
这一禁令已被录入申根信息系统，要求欧洲各国边境当局拒绝两位部长入境。
然而，据《国土报》报道，一些政府可能会指示其边境当局无视这一禁令，这可能导致欧盟内部执行情况的不一致。
国际禁令浪潮
荷兰政府的最新决定紧随西班牙的类似行动。此前，西班牙在以色列外交部长吉迪恩·萨尔宣布限制两名西班牙部长入境后，对本-格维尔和斯莫特里奇实施了禁令。
西班牙外交大臣何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯表示，这一决定是报复性措施，针对的是“直接参与种族灭绝、人权侵犯或战争罪行”的官员。
这一举措是西班牙首相佩德罗·桑切斯宣布的更广泛措施的一部分，旨在向以色列施压，要求其停止对加沙的战争。西班牙已实施了九项措施中的八项，包括武器禁运，禁止载有武器或军事燃料的船只和飞机使用西班牙港口或领空。马德里还在考虑对特拉维夫实施永久性武器禁运。
今年早些时候，斯洛文尼亚成为首个将本-格维尔和斯莫特里奇列为“不受欢迎的人”的欧盟成员国，指责他们发表“种族灭绝言论”。
斯洛文尼亚政府表示，这两位部长支持非法的犹太定居者团体，并在以色列的袭击和攻击中积极煽动针对巴勒斯坦人的暴力行为。该巴尔干国家还对以色列实施了全面武器禁运，禁止武器的进口、出口和过境，理由是欧盟未采取行动。
澳大利亚、加拿大、新西兰、挪威和英国也已宣布对本-格维尔和斯莫特里奇实施正式制裁，理由是他们“煽动对加沙和被占领的西岸巴勒斯坦人的暴力行为”。
种族灭绝言论
这两位以色列极右翼部长因煽动性言论而臭名昭著，这些言论常被国际社会谴责为煽动暴力甚至种族灭绝。
本-格维尔曾要求对加沙实施“全面封锁”，阻止援助进入，并声称“加沙没有无辜的平民”。以色列在加沙已造成超过6.4万名巴勒斯坦人死亡。
斯莫特里奇则公开呼吁重新占领加沙并减少其巴勒斯坦人口，坚称以色列应“停止害怕‘占领’这个词”。
在这一强硬立场的背景下，斯莫特里奇在巴勒斯坦抵抗力量袭击被占领的东耶路撒冷一处公交站，导致一名以色列士兵和五人死亡后，呼吁以色列采取全面报复行动。他宣称：“巴勒斯坦权力机构必须从地图上消失，恐怖分子所在的村庄应该像拉法和贝特哈嫩一样被摧毁。”
他的言论与他早些时候提出的建议相呼应，即以色列应吞并82%的被占领西岸，以此作为对西方国家考虑承认巴勒斯坦的回应。他还敦促内塔尼亚胡政府完全吞并加沙——一个被围困的飞地，160万巴勒斯坦人被困其中，缺乏食物、水和其他基本生活用品——并多次支持强制驱逐巴勒斯坦人。
本-格维尔通过象征性行为也展现了这种对抗态度。上个月，他在一次监狱探访中站在展示加沙破坏的大型照片前，指着一张照片声称一名囚犯认出了自己的家，并补充道：“这就是它应该有的样子。”
就在几天前，他嘲讽被监禁的巴勒斯坦领导人马尔万·巴尔古提，警告那些袭击以色列人的人“将被消灭”。
越来越多的国家对本-格维尔和斯莫特里奇实施限制，凸显了国际社会对以色列极右翼领导层及其在加沙战争中角色的日益担忧。
尽管欧洲各国对禁令的执行可能有所不同，但这些措施表明，全球大国正试图追究以色列官员的责任，因其言论和政策被广泛谴责为加剧暴力和加深人道主义危机。