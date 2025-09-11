荷兰周二宣布，以色列国家安全部长伊塔玛·本·格维尔和财政部长贝扎雷尔·斯莫特里奇已被正式禁止进入所有 29 个申根国家。

荷兰政府早在7月就表示有意对这两位以色列部长实施禁令，如今正式将他们列为“不受欢迎的人”，理由是与以色列对加沙的种族灭绝战争相关的“特殊情况”。

这一禁令已被录入申根信息系统，要求欧洲各国边境当局拒绝两位部长入境。

然而，据《国土报》报道，一些政府可能会指示其边境当局无视这一禁令，这可能导致欧盟内部执行情况的不一致。

国际禁令浪潮

荷兰政府的最新决定紧随西班牙的类似行动。此前，西班牙在以色列外交部长吉迪恩·萨尔宣布限制两名西班牙部长入境后，对本-格维尔和斯莫特里奇实施了禁令。

西班牙外交大臣何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯表示，这一决定是报复性措施，针对的是“直接参与种族灭绝、人权侵犯或战争罪行”的官员。

这一举措是西班牙首相佩德罗·桑切斯宣布的更广泛措施的一部分，旨在向以色列施压，要求其停止对加沙的战争。西班牙已实施了九项措施中的八项，包括武器禁运，禁止载有武器或军事燃料的船只和飞机使用西班牙港口或领空。马德里还在考虑对特拉维夫实施永久性武器禁运。

今年早些时候，斯洛文尼亚成为首个将本-格维尔和斯莫特里奇列为“不受欢迎的人”的欧盟成员国，指责他们发表“种族灭绝言论”。

斯洛文尼亚政府表示，这两位部长支持非法的犹太定居者团体，并在以色列的袭击和攻击中积极煽动针对巴勒斯坦人的暴力行为。该巴尔干国家还对以色列实施了全面武器禁运，禁止武器的进口、出口和过境，理由是欧盟未采取行动。

澳大利亚、加拿大、新西兰、挪威和英国也已宣布对本-格维尔和斯莫特里奇实施正式制裁，理由是他们“煽动对加沙和被占领的西岸巴勒斯坦人的暴力行为”。