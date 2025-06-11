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俄罗斯大使：俄美第三轮会谈即将在莫斯科举行
亚历山大·达尔奇耶夫表示,双方将集中精力缓解双边外交关系中的"刺激因素"。
俄罗斯大使：俄美第三轮会谈即将在莫斯科举行
According to Darchiev, Moscow emphasised the priority of expeditiously recovering Russian diplomatic property confiscated in the US. / AA
8 小时前

俄罗斯驻美大使宣布，两国将于莫斯科举行新一轮会谈。

在接受俄罗斯国家通讯社塔斯社采访时，亚历山大·达尔奇耶夫于周二表示，此次决定是“初步的”，主要议题仍然是缓解双边外交关系中的“刺激因素”。

至于时间，他表示活动将“在不久的将来”举行。

达尔奇耶夫说道，“我已经提到，俄美关系的恢复仍然遥远，这一进程不仅受到白宫反对者的阻碍，这些反对者被称为‘深层国家’，还受到国会中‘鹰派’的影响，那里存在一个持续的反俄游说团体。”

旨在正常化俄美大使馆运作并解决双边关系障碍的磋商已于2月27日和4月10日在伊斯坦布尔举行。

俄罗斯代表团由达尔奇耶夫率领，而美国代表团由负责欧洲和欧亚事务的副助理国务卿索娜塔·库尔特率领。

他说，“然而，重要的是，尽管完全可逆，但仍然存在前进的势头，这体现在一些具体成果上，例如4月10日在伊斯坦布尔最后一轮磋商期间做出的初步决定，将会谈地点移至两国首都。”

他还表示，“我可以确认，下一轮代表团之间的谈判将在不久的将来于莫斯科举行。”

在第一轮会谈后，华盛顿批准了任命达尔奇耶夫为俄罗斯驻美国大使。

在第二轮会谈后，双方交换了包含保证为外交使团提供银行服务的文件，并同意采取进一步措施以简化签证发放和外交人员的流动。

据达尔奇耶夫称，莫斯科强调优先迅速收回在美国被没收的俄罗斯外交财产。

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