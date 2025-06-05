以色列国防部表示，2024年以色列签署了近150亿美元的国防合同，创下历史新高，尽管国际社会对其在加沙持续进行的种族灭绝行为日益谴责。

这一数字比2023年增长了13%，而2023年同样是创纪录的一年。这一增长发生在全球各国对以色列袭击巴勒斯坦人以及被围困的加沙地带人道主义灾难表达愤怒之际。

超过一半的合同是与欧洲国家签署的，其次是亚太地区国家。一些合同还与在特朗普时代《亚伯拉罕协议》下与以色列实现关系正常化的阿拉伯国家签订。此外，还有一些合同涉及北美、非洲和拉丁美洲的合作伙伴。

国防部在声明中表示，近一半的销售额来自导弹、火箭和防空系统。其他合同包括装甲车辆、卫星技术以及网络和情报系统。超过一半的交易金额超过1亿美元。

国防部长以色列·卡茨声称，这一创纪录的出口额是以色列在战场上表现的“直接结果”，指的是自2023年10月7日哈马斯领导的行动后开始的对加沙的攻击。

卡茨在声明中说道，“全世界看到了以色列的实力，并希望成为其中的一部分。”

以色列在加沙的军事行动已使该地区大部分变为废墟。据加沙卫生部统计，自2023年10月以来，已有超过54000名巴勒斯坦人丧生，其中大多数是妇女和儿童。

尽管国际社会呼吁停火以及公众抗议日益增加，以色列仍在继续其攻势，并对援助保持限制。虽然上个月允许了有限的援助运输，但人道主义机构表示，这一流量远低于实际需求。

在种族灭绝背景下的武器销售

根据美国国务院的数据，自上任以来，美国总统特朗普已批准向以色列出售近120亿美元的外国军事装备。

德国表示，自2023年10月以来，已批准向以色列出口价值超过5.5亿美元的武器，并承诺继续为特拉维夫提供武器。

其他国家则采取措施终止与以色列的国防合作。西班牙周二宣布取消与一家以色列相关公司的反坦克导弹防务合同，而英国则暂停了自由贸易谈判。

其他国家也呼吁暂停对以色列的武器销售，以回应其行动。