美国佛蒙特州的一名联邦法官下令释放土耳其博士生鲁梅萨·厄兹图尔克（Rumeysa Ozturk），她因移民局在三月底的争议性拘留而被拘押，现获准保释。

“法院认为她对社区不构成威胁，也没有逃跑的风险。法院命令政府立即释放厄兹图尔克女士，”法官威廉·K·塞申斯三世（William K. Sessions III）在周五表示。

法官补充说，厄兹图尔克可以自由返回她在马萨诸塞州的家中。

“她也可以自由往返于马萨诸塞州和佛蒙特州，我不会对她的旅行施加限制，因为坦率地说，我不认为她有逃跑的风险，”他补充道。

法官指出，厄兹图尔克的职业需要她参加州外的项目并在州外进行演讲。

“作为她职业的一部分，我认为她能够在这些地区之外旅行是非常幸运的，”他补充道。

厄兹图尔克是塔夫茨大学（Tufts University）的一名博士生，她通过远程方式参加了在佛蒙特州伯灵顿举行的法庭听证会。这距离她于3月25日在马萨诸塞州被移民与海关执法局（ICE）拘捕已有六周时间。拘捕的原因是她去年在学校学生报纸上共同撰写了一篇关于以色列和巴勒斯坦冲突的评论文章。

此次听证会是在第二巡回上诉法院本周早些时候下令将厄兹图尔克从路易斯安那州的移民监狱转移到佛蒙特州联邦地区法院之后举行的。

美国公民自由联盟（ACLU）的律师认为，她的拘留侵犯了她的宪法权利，包括言论自由和正当程序权。

“完成我的博士学位对我来说非常重要”，这位土耳其女大学生说。

在听证会上，厄兹图尔克还表示，自从被拘留以来，她的哮喘发作频率增加，诱因包括压力、昆虫和鼠类排泄物以及缺乏新鲜空气。

“我认为有多种原因。首先，如我在声明中所描述的，拘留条件对哮喘患者来说非常具有挑战性，因为我们不断暴露在这些诱因下，而且通风条件也不好。我们不能在需要时呼吸新鲜空气，”她说。

厄兹图尔克还提到，她“不断接触”清洁用品。

当被问及如果法院批准保释后的计划时，厄兹图尔克表示，她的租约将在五月到期，她将“尽快”搬到塔夫茨大学的宿舍。

“完成我的博士学位对我来说非常重要。我为这个博士学位已经努力了很长时间。我已经在研究生院学习了七年多。”

“我所从事的工作对我来说意义重大，因为我相信自己正在尽最大努力学习、成长、建立联系，作为一名发展科学家和儿童发展学者，为全世界儿童的福祉和发展做出贡献，”她补充道。

厄兹图尔克的哮喘“显著”恶化

证人杰西卡·麦卡农医生（Dr. Jessica McCannon）表示，厄兹图尔克的哮喘“显著”恶化。

“她目前生活在一个设计容纳14人的空间里，但实际上与另外23名女性共处一室，暴露在淋浴产生的湿气中……还接触到清洁剂、洗发水和其他清洁用品的强烈气味，更不用说她所经历的巨大压力了。这些因素都已知会加重哮喘，”她说。

在麦卡农发表声明时，厄兹图尔克发生了哮喘发作，并获准离开使用洗手间。

“如果她继续被拘留，我相信她的哮喘控制会进一步恶化，”麦卡农说。

另一位证人，塔夫茨大学发展研究系研究生课程主任萨拉·约翰逊教授（Sarah Johnson）表示，厄兹图尔克被安排担任一个项目的研究助理。

“她是我们项目中的媒体专家。她的专业知识至关重要，”约翰逊说。

约翰逊还提到，由于被拘留，厄兹图尔克可能无法在12月的截止日期前完成她的论文，并且她已经错过了其他项目。

“她错过的一个非常重要的机会是……在我们领域的一个重要专业会议上展示她的研究成果。她原定于上周在那里发表演讲，”她补充道。