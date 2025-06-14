以色列对伊朗的核设施和军事目标发动了大规模空袭，指责德黑兰的核浓缩计划导致紧张局势升级。

作为回应，德黑兰发起了代号为“真实承诺III行动”的多轮导弹袭击，目标直指以色列。

此次袭击是两国之间最大规模的直接军事冲突。据以色列消息来源称，以色列共打击了伊朗境内200多个目标，包括核设施、防空系统和导弹基地。

据报道，以色列使用F-35战斗机、无人机和远程精确导弹对伊朗的关键基础设施进行了打击，目标包括伊斯法罕、福尔多、阿拉克、德黑兰以及伊朗西部的多个军事设施。

以下是以色列空袭的主要目标：

纳坦兹核设施（伊斯法罕省）

作为伊朗最坚固的浓缩设施之一，纳坦兹的地面试验燃料浓缩厂及周边支援建筑遭到破坏。卫星图像显示，地下铀浓缩大厅基本完好，但关键的操作建筑已被摧毁。

国际原子能机构（IAEA）证实该设施遭到袭击，并表示伊朗当局未检测到辐射水平上升。伊朗原子能组织则报告称，设施内部检测到核污染，但未扩散至外部。

福尔多核设施（靠近库姆）

据伊朗半官方的法尔斯通讯社报道，福尔多核设施在以色列的持续袭击中成为目标，地面设施包括入口和安保设施遭到打击。

福尔多位于德黑兰西南约100公里处，虽然规模不及纳坦兹，但其地下离心机大厅被设计为能够抵御空袭。分析人士认为地下设施未遭受重大损害，但以色列官员声称袭击“削弱了其运作能力”。

伊斯法罕核技术中心

位于德黑兰东南约345公里的伊斯法罕核技术中心雇佣了数千名核科学家，并拥有三个中国研究反应堆及与核计划相关的实验室。

据报道，该设施用于铀金属生产和燃料再处理，遭受了严重破坏。

阿拉克重水反应堆

阿拉克重水反应堆位于德黑兰西南约250公里处。以色列袭击了反应堆的部分组件，报道称冷却和处理设备受损并引发火灾。

重水用于冷却核反应堆，但其副产品钚可能被用于制造核武器。根据2015年伊朗与世界大国达成的核协议，伊朗曾同意重新设计该设施以缓解扩散担忧。

德黑兰总参谋部

位于德黑兰的伊斯兰革命卫队（IRGC）中央指挥部是此次袭击的目标之一，数名高级指挥官在袭击中丧生。

帕尔钦军事基地

帕尔钦军事基地位于德黑兰东南约30公里处，也在袭击目标之列。此外，德黑兰的多个军事基地也遭到袭击。

克尔曼沙赫导弹基地

位于伊朗西部克尔曼沙赫的一个地下导弹仓库是此次袭击的重点目标之一。

《纽约时报》及开源分析人士验证的视频显示，周五早晨山坡上冒出浓烟，与持续数小时的二次爆炸一致。

以下是伊朗袭击的目标：

基里亚总部（以色列国防总部，特拉维夫）

伊朗导弹袭击了位于特拉维夫市中心的以色列军事总部基里亚大楼，该大楼被称为以色列的“五角大楼”。

内瓦廷和奥夫达空军基地

据塔斯尼姆通讯社报道，伊朗袭击了内瓦廷和奥夫达空军基地，这些基地是以色列指挥和控制中心及电子战中心的所在地。

住宅区（拉马特甘、里雄莱锡安、特拉维夫市中心）

弹道导弹袭击了拉马特甘、里雄莱锡安及特拉维夫市中心的公寓楼，造成至少3名平民死亡，数十人受伤。