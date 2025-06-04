据阿纳多卢通讯社报道，以色列军队周三在约旦河西岸北部的两个巴勒斯坦地区发动了军事行动，这是该被占领地区局势的最新升级。

以色列军队在周三增派军事力量后，进入了塔姆穆恩镇和图巴斯市的法拉难民营。

现场传出枪声，以色列军用推土机摧毁了该地区的基础设施和道路。

此次军事行动引发了人们对特拉维夫可能正在推进占领更多巴勒斯坦领土计划的担忧。

以色列最近宣布计划修建22个定居点，并将一些国际社会禁止的非法前哨合法化。

专家表示，此举旨在吞并巴勒斯坦领土。

在此次行动中，多处房屋遭到突袭搜查。

巴勒斯坦囚犯协会图巴斯分会负责人卡迈勒·巴尼·奥德表示，以色列军队在塔姆穆恩逮捕了近10人，其中包括已获释的囚犯，并在法拉难民营逮捕了另外两人。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，在以色列军队的保护下，数十名定居者闯入了被占领的约旦河西岸纳布卢斯南部的阿尔卢班·阿尔沙尔基亚村主入口，并举行塔木德仪式，阻碍了村庄的进出交通，尤其是学校的通行。

自2023年10月7日以色列对加沙发动大规模战争以来，据巴勒斯坦卫生部统计，至少有973名巴勒斯坦人在以色列军队和非法定居者的袭击中丧生，另有超过7000人受伤。

国际法院去年7月宣布，以色列长期占领巴勒斯坦领土的行为是非法的，并呼吁撤出约旦河西岸和东耶路撒冷的所有定居点。