土耳其外交部长哈坎·菲丹强调，正如“达伊沙”（DAEŞ）已在叙利亚被清除出局，PKK恐怖组织也将以同样方式被排除在体系之外。菲丹外长表示，PKK要么通过和平与和解的方式自愿离开叙利亚，要么通过其他手段被赶出叙利亚。

菲丹外长周日在多哈与卡塔尔首相兼外交大臣谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼举行的联合新闻发布会上发表了上述言论。

菲丹提醒说，土耳其不接受任何针对叙利亚领土完整或削弱该国主权的倡议，并强调不会接受任何允许在叙利亚中央当局以外携带武器的倡议。

土耳其外长表示，安卡拉希望叙利亚建立的宪法和行政体系能够为该国各阶层提供平等的机会，并且已经朝着这个方向采取了一些积极措施。

菲丹提到该国面临的困难局势，表示与卡塔尔和其他地区国家的会谈重点讨论了在发展、经济和制裁等领域可以采取的措施。

外交部长菲丹重申，土耳其将继续反对那些想利用叙利亚局势谋取自身利益的团体，特别是那些企图破坏叙利亚领土完整和主权的团体。

菲丹表示，"我们希望近几个月来YPG与叙利亚政府签署的协议能够得到执行。我们在这个问题上的敏感性是显而易见的。"他还说，希望恐怖组织PKK积极响应这一号召，放下武器，不再成为该地区尽快恢复正常秩序的障碍。

菲丹提醒说，该地区多年来一直饱受战争、动乱、占领和血泪的折磨，并强调在现代社会，必须克服这些问题，建立一个基于繁荣、安全、尊重和自由的体系。

双边贸易

过去十年间，安卡拉和多哈通过2014年建立的战略伙伴关系不断深化合作。两国定期举行高层会谈，并在多个领域签署了超过100项协议。

由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈迈德·阿勒萨尼共同主持的高级战略委员会上一次会议于2024年11月在安卡拉举行。下一次会议预计将在今年晚些时候于卡塔尔首都多哈召开。

土耳其和卡塔尔在地区冲突问题上持相似立场，尤其是在巴勒斯坦和叙利亚问题上。两国政府均呼吁以色列停止对加沙的攻击，并继续通过双边渠道和加沙联络小组等多边平台开展合作。

2024年，土耳其与卡塔尔的双边贸易额已超过10亿美元。