由于持续的季风降雨和突发洪水，巴基斯坦和印度的死亡人数已升至73人。有关部门警告称，未来几天降雨将继续，洪水风险可能进一步加剧。

根据巴基斯坦国家灾害管理局（NDMA）的报告，自6月26日以来，与降雨相关的事故已导致63人死亡，另有100多人受伤，仅过去24小时内就新增6人死亡。

在巴基斯坦的死亡人数中，旁遮普省报告了21人死亡，其中包括11名儿童；开伯尔-普赫图赫瓦省有22人遇难，其中包括10名儿童和5名女性。

此外，信德省有15人死亡，俾路支省有5人遇难。季风前的降雨引发的突发洪水还席卷了斯瓦特山谷，导致至少7名游客死亡，多人失踪。

搜救行动正在进行中

一场大规模的搜救行动正在展开，网上流传的视频显示，许多被困人员被上涨的洪水围困。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫对此事件深表悲痛，并敦促有关部门加强河流和溪流附近的安全措施。

与此同时，印度北部的喜马偕尔邦也受到了严重影响，已有10人确认死亡，34人失踪。据报道，该地区发生了16次云爆和3次突发洪水。

根据紧急行动中心的数据，在过去32小时内，超过350人被成功救出，当局正在灾区昼夜不停地开展救援工作。

“降雨可能会持续”

季风季节通常从6月持续到9月，为该地区带来重要的降雨，但也经常引发致命的突发洪水和基础设施损毁。

尽管今年的季风降雨量预计会少于2022年灾难性季节（当时巴基斯坦三分之一的地区被淹，近1740人死亡），但目前的降雨已经在低洼和高风险地区造成了广泛的破坏。

气象部门表示，未来几天降雨可能会继续。