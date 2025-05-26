土耳其
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土耳其与美国就关税和1000亿美元贸易目标进行会谈
土耳其和美国官员正在探讨如何在新的经济对话环境中通过互惠的海关政策保持贸易势头。
土耳其与美国就关税和1000亿美元贸易目标进行会谈
Türkiye-US officials look for additional steps to continue momentum achieved in last decade in trade relations to achieve $100B trade target, Turkish Trade Ministry says. / TRT World and Agencies
19 小时前

土耳其贸易代表团近日访问美国，讨论双边贸易关系，特别是华盛顿近期基于互惠原则的贸易政策。

土耳其贸易部于周一宣布了此次访问。

此次访问于5月22日进行，此前在4月，土耳其贸易部长厄梅尔·博拉特与美国商务部长霍华德·拉特尼克及美国贸易代表贾米森·格里尔进行了线上会谈。

美国前总统特朗普于4月初签署了一项行政命令，对全球各国实施互惠关税政策，规定所有国家需缴纳至少10%的关税基准线，其中加拿大、墨西哥、中国及欧盟国家的关税率更高。

土耳其也在被征收10%关税的国家之列。

由土耳其副贸易部长穆拉特·图兹库率领的代表团访问了华盛顿，与美国副贸易代表布莱恩特·特里克及其他官员会面。

土耳其贸易部表示，此次会议重点讨论了美国近期互惠贸易政策的全球影响，以及在此期间可以采取的新政策措施以推动双边贸易关系。

访问期间，双方还探讨了为实现土美贸易关系在过去十年中取得的进展，以及实现1000亿美元双边贸易额目标可以采取的额外措施。

2019年，在特朗普执政期间，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与特朗普曾达成一致，计划将双边贸易额提高至1000亿美元。而截至2024年，土美两国的贸易额约为320亿美元。

双方确认，土耳其与美国在几乎所有领域都存在互惠的贸易和投资机会，尤其是在新技术、创新、制造业、人工智能和网络安全等领域潜力巨大。

土耳其贸易部补充道，国防和能源领域也是合作快速推进的重要领域。

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