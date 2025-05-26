土耳其贸易代表团近日访问美国，讨论双边贸易关系，特别是华盛顿近期基于互惠原则的贸易政策。

土耳其贸易部于周一宣布了此次访问。

此次访问于5月22日进行，此前在4月，土耳其贸易部长厄梅尔·博拉特与美国商务部长霍华德·拉特尼克及美国贸易代表贾米森·格里尔进行了线上会谈。

美国前总统特朗普于4月初签署了一项行政命令，对全球各国实施互惠关税政策，规定所有国家需缴纳至少10%的关税基准线，其中加拿大、墨西哥、中国及欧盟国家的关税率更高。

土耳其也在被征收10%关税的国家之列。

由土耳其副贸易部长穆拉特·图兹库率领的代表团访问了华盛顿，与美国副贸易代表布莱恩特·特里克及其他官员会面。

土耳其贸易部表示，此次会议重点讨论了美国近期互惠贸易政策的全球影响，以及在此期间可以采取的新政策措施以推动双边贸易关系。

访问期间，双方还探讨了为实现土美贸易关系在过去十年中取得的进展，以及实现1000亿美元双边贸易额目标可以采取的额外措施。

2019年，在特朗普执政期间，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与特朗普曾达成一致，计划将双边贸易额提高至1000亿美元。而截至2024年，土美两国的贸易额约为320亿美元。

双方确认，土耳其与美国在几乎所有领域都存在互惠的贸易和投资机会，尤其是在新技术、创新、制造业、人工智能和网络安全等领域潜力巨大。

土耳其贸易部补充道，国防和能源领域也是合作快速推进的重要领域。