以色列军队在加沙南部向正在等待人道主义援助的巴勒斯坦人开火，造成至少9人死亡，多人受伤。

据医疗消息人士周日向阿纳多卢通讯社透露，这些巴勒斯坦平民是在拉法一个由备受争议的美国和以色列支持的加沙人道主义基金会（GHF）运营的援助分发中心附近被射杀的。

据人权组织称，以色列军队在GHF站点向饥饿的巴勒斯坦平民开火，这种行为已构成严重违反国际法和战争罪的行为。

根据人权组织的说法，在GHF运营的四个站点或其附近，几乎每天都会发生大规模伤亡事件。

GHF与以色列军方协调运作，而联合国数据显示，从5月27日至7月31日，至少有859名巴勒斯坦人在试图获取援助时被杀害。