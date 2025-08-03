2025年8月3日
以色列军队在加沙南部向正在等待人道主义援助的巴勒斯坦人开火，造成至少9人死亡，多人受伤。
据医疗消息人士周日向阿纳多卢通讯社透露，这些巴勒斯坦平民是在拉法一个由备受争议的美国和以色列支持的加沙人道主义基金会（GHF）运营的援助分发中心附近被射杀的。
据人权组织称，以色列军队在GHF站点向饥饿的巴勒斯坦平民开火，这种行为已构成严重违反国际法和战争罪的行为。
根据人权组织的说法，在GHF运营的四个站点或其附近，几乎每天都会发生大规模伤亡事件。
GHF与以色列军方协调运作，而联合国数据显示，从5月27日至7月31日，至少有859名巴勒斯坦人在试图获取援助时被杀害。
联合国表示，加沙的严峻人道主义状况是以色列将饥饿作为战争武器以及持续封锁援助和基本服务的直接结果。
以色列对加沙的封锁已持续18年，自3月2日起关闭了所有通道，加剧了这一被围困的巴勒斯坦地区的人道主义危机。根据综合粮食安全阶段分类平台的报告，“最糟糕的饥荒情景正在加沙上演”。
周六，一名17岁的巴勒斯坦少年阿特夫·阿布·卡特因严重营养不良在加沙去世。他因长期饥饿和缺乏足够营养而引发的并发症不幸离世。
自2023年10月以来，加沙因以色列导致的饥饿死亡人数已达163人，其中包括至少93名儿童。