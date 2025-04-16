经过多年的谈判，各国终于达成了一项具有里程碑意义的协议文本，旨在应对未来的大流行病，避免重蹈新冠疫情期间的错误。

经过三年多的讨论和最后一次马拉松式的会议，各国代表们在世界卫生组织（WHO）总部于周三凌晨2点（格林尼治标准时间0点）最终达成协议。

世卫组织总干事谭德塞表示，“今晚标志着我们共同迈向更安全世界的重要里程碑”。

他说道，“今天，世界各国在日内瓦创造了历史。”

在新冠疫情导致数百万人死亡、经济遭受重创五年后，谈判中弥漫着一种紧迫感，因为新的健康威胁正在潜伏，包括H5N1禽流感、麻疹、猴痘和埃博拉病毒等。

最后阶段的谈判还受到美国削减对外援助支出以及对药品征收关税威胁的影响，这为谈判蒙上了一层阴影。

‘通过了’

直到最后一刻，仍有一些棘手问题未能达成一致。

谈判代表在协议第11条上遇到了困难，该条款涉及向发展中国家转让大流行病健康产品的技术。

在新冠疫情期间，较贫穷的国家指责富裕国家囤积疫苗和检测工具。

拥有大型制药工业的国家强烈反对强制技术转让的想法，坚持认为技术转让必须是自愿的。

但最终通过增加“需双方同意”这一条款，似乎克服了这一障碍。

协议的核心是一个拟议的病原体获取与利益共享系统（PABS），旨在快速与制药公司共享病原体数据，使其能够迅速开始研发应对大流行病的产品。

最终，这份32页的协议被完全标记为绿色，表明已获得世卫组织成员国的全面批准。

谈判联合主席安妮-克莱尔·安普鲁宣布“通过了”，现场响起了雷鸣般的掌声。

他讲道，“在起草这份历史性协议时，世界各国展示了他们共同的承诺，致力于防止并保护每个人免受未来大流行病的威胁。”

最终文本将于下个月提交世卫组织年度大会批准。

‘更多公平’

世卫组织总干事谭德塞对记者表示，他认为目前的草案是“平衡的”，该协议将带来“更多的平等”。

谭德塞承认，预防、准备和应对流行病的成本可能很高，但他警告说：“不采取行动的代价要大得多。”他说道， “病毒是最可怕的敌人，（它）可能比战争更糟糕。”

削减对外援助支出的美国并未出席。

美国总统特朗普在1月上任后，命令退出联合国卫生机构以及大流行病协议谈判。

然而，美国的缺席以及特朗普威胁对药品征收高额关税的行为，仍然笼罩在谈判之上，使制造商和政府更加紧张。但最终，各国达成了共识。许多人将文本的通过视为全球合作的胜利。

新西兰前总理、大流行病防范和应对独立小组联合主席海伦·克拉克表示：“在多边主义受到威胁的情况下，世卫组织成员国一致表示：我们只有共同努力才能战胜下一次大流行病威胁。”

随着祝贺的讲话持续到天亮，斯威士兰的代表强调，“虽然我们庆祝这一时刻，但我们不能沾沾自喜。”他表示，“真正的工作现在开始了。”