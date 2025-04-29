乌克兰和加沙冲突以及美国总统唐纳德-特朗普领导下的贸易战给世界造成了破坏，作为由俄罗斯和中国等 11 个成员组成的金砖国家集团的首脑，巴西呼吁加强合作。

该集团的外交部长们周一在里约热内卢举行了会议。会谈期间，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京下令与乌克兰停火三天，乌克兰总统沃洛德梅尔-泽连斯基称这是 “新的操纵企图”。

“巴西外长毛罗-维埃拉在里约对金砖五国代表说："我们主张外交而非冲突，主张合作而非单方面决策。维埃拉说，另一方面，乌克兰冲突造成的人道主义危机仍在继续，并强调这一局势增加了 “外交解决的紧迫性”。

该集团的其他成员，包括埃及、埃塞俄比亚、印度、印度尼西亚、伊朗、沙特阿拉伯、南非和阿拉伯联合酋长国，在 7 月 6 日至 7 日的领导人峰会之前举行了会议，以最终确定其议程。俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫是金砖五国的创始国之一，他代表该集团出席了会议。

该集团从一开始就对乌克兰战争持谨慎态度，在呼吁和平的同时避免谴责俄罗斯的行动。

此次会晤正值美国所称的结束乌克兰战争 “关键一周 ”的开始。上周末在教皇方济各的葬礼上与泽连斯基会面后，特朗普与普京拉开了距离，称他认为俄罗斯领导人在 “拖延时间”。

另一方面，据悉美国总统继续向基辅施压，要求其放弃收回被俄罗斯吞并的克里米亚的希望。

从加沙 "全面撤军

维埃拉周一说：“以色列恢复轰炸并继续阻挠人道主义援助是不可接受的，”他呼吁以色列从加沙 “全面撤军”。

预计部长们将于周二发表联合声明，强调多边主义和尊重国际市场规则。

此次会议正值国际货币基金组织因特朗普大规模关税的影响而下调经济增长预期后世界经济的关键时刻。

自今年 1 月重返白宫以来，这位美国领导人已对许多国家征收了 10% 的普遍关税，而中国则对其大部分产品征收了高达 145% 的关税。中国政府的回应是对美国商品征收 125% 的关税。

中国国家发展和改革委员会副主任赵辰昕周一在北京表示，面对华盛顿的 “单边主义和霸凌主义”，中国站在了 “历史正确的一边”。

金砖国家货币“为时过早”

金砖国家是由巴西、俄罗斯、印度和中国于2009年成立的，旨在寻求一个替代西方主导的国际组织的平台，该组织目前发展迅速。该组织占世界人口的近一半，占全球 GDP 的 39%，对从乌克兰到加沙、全球贸易以及其他关键问题等问题发表了看法。

预计金砖国家挑战美元霸权将成为7月份领导人峰会的议题。在去年的峰会上，金砖国家讨论了增加非美元交易的问题，这迅速引起特朗普的回应，特朗普威胁称，如果这些交易损害美元汇率，将征收100%的关税。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫在周一会议前接受巴西《环球报》采访时表示，金砖国家计划在成员国之间的交易中“增加本国货币的份额”，但转向统一的金砖国家货币“为时过早”。巴西迄今为止基本未受到特朗普高额贸易关税的影响，同样也拒绝了创建新货币的计划。

预计气候变化将成为部长们最终声明中的重点议题，据报道，巴西将于今年 11 月在亚马逊城市贝伦主办联合国 COP30 气候大会。