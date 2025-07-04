美国总统唐纳德·特朗普宣布，为庆祝美国建国250周年的“America250”活动，将在白宫草坪上举办一场终极格斗冠军赛（UFC）。

特朗普在周四于爱荷华州州立展览场发表讲话时表示，这场比赛预计将吸引多达25000名观众，由UFC首席执行官、特朗普的亲密盟友达纳·怀特（Dana White）负责组织。

特朗普说道，“我们所有的国家公园、战场和历史遗址都将举办特别活动来纪念‘America250’……我甚至认为我们会有一场终极格斗比赛。”

他说道，“有人看终极格斗赛吗？伟大的达纳·怀特？我们会有一场终极格斗比赛。想想看，这场比赛将在白宫草坪上举行。”

‘绝对认真的’

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）表示，特朗普对这一计划“绝对认真”，尽管官员们表示，相关的许可和与国家公园管理局的协调等后勤工作仍不明确。

这场终极格斗比赛是全国范围内纪念美国半个世纪建国庆典的一系列职业和业余活动的一部分。目前，具体的地点、形式和安全安排仍在制定中。

特朗普是终极格斗的忠实粉丝，多次出现在八角笼比赛现场。终极格斗负责人达纳·怀特曾在2024年共和党全国代表大会（RNC）的最后一晚为特朗普做介绍。