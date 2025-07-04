国际
3分钟阅读
特朗普计划在白宫举办UFC赛以庆祝美建国250周年
美国总统宣布，作为全国 250 周年庆典的一部分，将有 25000 名观众到场观看在白宫举行的 UFC 比赛。
特朗普计划在白宫举办UFC赛以庆祝美建国250周年
FILO PHOTO: Trump unveils plans for a UFC fight on White House lawn to mark America’s 250th / Reuters
2025年7月4日

美国总统唐纳德·特朗普宣布，为庆祝美国建国250周年的“America250”活动，将在白宫草坪上举办一场终极格斗冠军赛（UFC）。

特朗普在周四于爱荷华州州立展览场发表讲话时表示，这场比赛预计将吸引多达25000名观众，由UFC首席执行官、特朗普的亲密盟友达纳·怀特（Dana White）负责组织。

特朗普说道，“我们所有的国家公园、战场和历史遗址都将举办特别活动来纪念‘America250’……我甚至认为我们会有一场终极格斗比赛。”

他说道，“有人看终极格斗赛吗？伟大的达纳·怀特？我们会有一场终极格斗比赛。想想看，这场比赛将在白宫草坪上举行。”

‘绝对认真的’

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）表示，特朗普对这一计划“绝对认真”，尽管官员们表示，相关的许可和与国家公园管理局的协调等后勤工作仍不明确。

这场终极格斗比赛是全国范围内纪念美国半个世纪建国庆典的一系列职业和业余活动的一部分。目前，具体的地点、形式和安全安排仍在制定中。

特朗普是终极格斗的忠实粉丝，多次出现在八角笼比赛现场。终极格斗负责人达纳·怀特曾在2024年共和党全国代表大会（RNC）的最后一晚为特朗普做介绍。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us