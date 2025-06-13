中东地区因以色列对伊朗的空袭而引发的地缘政治紧张局势升级，掩盖了中美贸易谈判带来的全球市场乐观情绪，同时对局势进一步升级的担忧加剧了市场的风险情绪。

尽管美国与其最重要的贸易伙伴中国达成新协议的前景，以及与其他国家妥协的预期提振了股市，但投资者的注意力仍集中在以色列对伊朗的最新攻击所引发的地缘政治风险上。

此次袭击后，布伦特原油价格出现剧烈波动。由于供应担忧，布伦特原油价格升至每桶76.3美元，为2月以来的最高水平。截至格林尼治时间0620，布伦特原油每桶价格上涨5.4%，目前交易价格为73.44美元。

黄金方面，周五金价每盎司上涨至3445美元后，稳定在约3425美元，上涨1.1%。

欧洲股指期货在战争担忧升温的背景下新一天开盘表现不佳。英国富时100指数期货下跌0.3%，法国CAC 40指数期货和德国DAX 40指数期货均下跌约1.6%，意大利富时MIB 30指数期货下跌0.7%。

在亚洲，日本日经225指数下跌1.2%，韩国Kospi指数下跌1.3%，中国上证综合指数下跌0.7%，香港恒生指数下跌0.8%。

据伊朗媒体报道，以色列的空袭于当地时间凌晨3点（格林尼治时间2330）左右开始，目标包括军事和核设施以及居民区。

以色列军方表示，在周五凌晨的袭击中，共有200架以色列飞机参与了对伊朗的攻击。

以色列军方发言人埃菲·德弗林准将表示，这200架飞机在袭击中投下了330枚弹药。

作为回应，伊朗在最近几个小时内向以色列发射了超过100架无人机，目前拦截工作仍在进行中。他还确认，以色列的袭击导致多名伊朗高级官员遇害，包括参谋长穆罕默德·巴盖里、伊朗革命卫队总司令侯赛因·萨拉米以及卫队高级指挥官戈拉姆·阿里·拉希德。

双方一直在为潜在的军事对抗做准备，据报道，伊朗正在制定包括使用弹道导弹打击以色列领土的反击计划。