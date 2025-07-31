太平洋地区的海啸警报已被解除，此前因俄罗斯堪察加半岛附近发生的大规模海底地震，数百万撤离沿海地区的居民现已可以返回家园。
这场震级高达8.8级的地震是自1900年以来全球记录到的最强地震之一，触发了包括日本、美国和厄瓜多尔在内的十多个国家的海啸警报。
一些地区预测会出现高达四米的风暴潮，导致广泛的混乱。秘鲁关闭了超过一半的太平洋港口，而夏威夷茂宜岛的航班也被取消。
然而，到周三晚上，各国逐步降低或解除警报，灾难性事件的担忧有所缓解。
在日本，近两百万人被要求撤离到高地，但随后警报被取消。福岛核电站——曾在2011年因海啸被摧毁——作为预防措施短暂撤离。
据当地媒体报道，唯一的死亡案例是一名日本女性，她在试图逃离时驾车坠崖身亡。
智利进行了该国历史上“或许是最大规模的撤离行动”，内政部称有140万人被要求远离海岸。后来当局报告称没有人员伤亡或财产损失，海浪仅达到60厘米。
在厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛，尽管预计会出现高达三米的海浪，但实际海平面仅上升了一米多，未造成任何损害。
圣克鲁斯岛居民伊莎贝尔·格里哈尔瓦说道，“一切都很平静，我要回去工作了”。此前，扩音器、紧急警报和公园关闭使得海滩和沿海景点空无一人。
游客被迅速从观光船上撤离，受影响地区的学校也被关闭。
俄罗斯受灾最严重
俄罗斯的北库里尔斯克港镇受灾最严重，海啸淹没了当地的渔业工厂，并将大量碎片冲上内陆。俄罗斯国家电视台的画面显示，建筑物和设备被卷入海中。
尽管地震强度巨大，但俄罗斯远东地区仅出现轻微损坏和轻伤。科学家还报告称，地震后不久克柳切夫火山喷发，“炽热的熔岩”沿山坡流下，并伴有明显的爆炸。
根据美国地质调查局的数据，这次地震是自1900年以来全球最强的十次地震之一。随后发生了数十次余震，其中一次震级为6.9。
俄罗斯地震专家警告称，未来几天可能还会发生震级超过7.0的余震。