太平洋地区的海啸警报已被解除，此前因俄罗斯堪察加半岛附近发生的大规模海底地震，数百万撤离沿海地区的居民现已可以返回家园。

这场震级高达8.8级的地震是自1900年以来全球记录到的最强地震之一，触发了包括日本、美国和厄瓜多尔在内的十多个国家的海啸警报。

一些地区预测会出现高达四米的风暴潮，导致广泛的混乱。秘鲁关闭了超过一半的太平洋港口，而夏威夷茂宜岛的航班也被取消。

然而，到周三晚上，各国逐步降低或解除警报，灾难性事件的担忧有所缓解。

在日本，近两百万人被要求撤离到高地，但随后警报被取消。福岛核电站——曾在2011年因海啸被摧毁——作为预防措施短暂撤离。

据当地媒体报道，唯一的死亡案例是一名日本女性，她在试图逃离时驾车坠崖身亡。

智利进行了该国历史上“或许是最大规模的撤离行动”，内政部称有140万人被要求远离海岸。后来当局报告称没有人员伤亡或财产损失，海浪仅达到60厘米。

在厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛，尽管预计会出现高达三米的海浪，但实际海平面仅上升了一米多，未造成任何损害。