哈马斯：内塔尼亚胡试图饿死人质
巴勒斯坦抵抗组织表示，人质的处境反映了加沙广大民众的苦难，包括饥饿、消瘦和体重下降。
Netanyahu's oppression of Gaza's people has also surrounded the captives, and he is trying to discipline them through cruel hunger, Hamas says. / Reuters Archive
2025年8月4日

一名哈马斯高级官员指控以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，在空袭未能杀死以色列人质后，转而试图通过断粮让他们活活饿死。

哈马斯政治局成员伊扎特·里什克在周日的一份声明中表示，内塔尼亚胡及其“纳粹政府”对加沙人口实施的饥饿和缺水政策，现在也影响到了以色列俘虏。他将这些人质的状况完全归咎于以色列政府。

里什克表示，巴勒斯坦抵抗力量根据宗教和人道主义原则对待以色列人质，与对待加沙居民一样，与他们分享食物和水。他回忆道，在以往的囚犯交换中，以色列人质在身体和心理健康状况良好的情况下获释，但他声称，现在这些人质因饥饿、虚弱和体重减轻而受苦，这与被围困的加沙居民的困境如出一辙。

他指出，内塔尼亚胡对加沙人民的压迫也波及到了这些人质，并试图通过残酷的饥饿政策来“惩罚”他们。里什克声称，加沙的饥饿政策是内塔尼亚胡解决人质问题的策略之一。

他说道，“当内塔尼亚胡无法通过空袭找到并杀死人质时，他现在试图通过让他们挨饿来结束这一问题”。

特拉维夫估计，目前仍有50名以色列人质被困在加沙，其中20人被认为还活着。同时，以色列关押了超过10800名巴勒斯坦囚犯，据巴勒斯坦和以色列人权组织称，其中许多人遭受酷刑、饥饿和医疗忽视。

饥饿与种族灭绝

当天早些时候，巴勒斯坦卫生部表示，在被封锁的加沙地带，又有6名巴勒斯坦人因饥饿而死亡，使自2023年10月以来的死亡人数达到175人，其中包括93名儿童。

以色列在封锁的加沙地带的屠杀行动中，已导致近61000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约11000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为，实际死亡人数远远超过加沙当局报告的数据，估计可能达到约200000人。在这场种族灭绝过程中，以色列几乎将整个被封锁的加沙地带夷为平地，并几乎迫使所有居民流离失所。

去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。此外，以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝案件。

