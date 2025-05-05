秘鲁北部帕塔斯地区发生一起绑架事件，13人被发现死于矿井中。据矿业公司Poderosa透露，这些受害者是在几天前被绑架的。

该公司在周日的一份声明中表示：“今天早晨，经过警方救援队的全力搜寻，成功找到了13名被绑架工人的遗体。这些工人是被非法矿工与犯罪分子勾结后绑架的。”

采矿业是秘鲁经济的重要支柱之一，该国是拉丁美洲最大的黄金生产国之一。而帕塔斯地区距离首都利马约900公里，目前因黄金热引发的暴力事件而处于紧急状态。

周日发现的受害者为一家为Poderosa提供服务的公司工作。Poderosa是一家在利马证券交易所上市的重要黄金矿业公司，近几个月来，该公司多次遭到与非法采矿有关的武装团伙的袭击。

Poderosa公司表示：“尽管帕塔斯地区已宣布进入紧急状态，并部署了大量警力，但暴力事件仍在失控升级，安全状况持续恶化。”

秘鲁内政部表示，已派遣有组织犯罪调查人员对这些死亡事件展开调查，并警告称，如果情况需要，执法人员“完全有权使用武器”。

在帕塔斯以西的特鲁希略市，一些受害者的家属正在等待亲人的遗体被转移到当地的停尸房。

其中一名受害者亚历山大的父亲亚伯拉罕·多明格斯在接受Canal N电视台采访时说道，“我们希望伸张正义，不要让事情就此结束”。

目前，秘鲁正经历一波敲诈勒索和暴力犯罪浪潮，导致当局在多个地区宣布进入紧急状态。