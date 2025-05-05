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据报道，在秘鲁金矿遭绑架的 13 名工人已被发现死亡
周日发现的受害者为一家为秘鲁利马证券交易所上市的主要黄金采矿公司Poderosa提供服务的公司工作。近几个月来,该公司一直受到与非法采矿有关的武装团体的攻击。
据报道，在秘鲁金矿遭绑架的 13 名工人已被发现死亡
Pataz, located around 560 miles (900 kilometres) from the capital Lima, is in a state of emergency due to escalating violence caused by a gold rush there. / AFP
2025年5月5日

秘鲁北部帕塔斯地区发生一起绑架事件，13人被发现死于矿井中。据矿业公司Poderosa透露，这些受害者是在几天前被绑架的。

该公司在周日的一份声明中表示：“今天早晨，经过警方救援队的全力搜寻，成功找到了13名被绑架工人的遗体。这些工人是被非法矿工与犯罪分子勾结后绑架的。”

采矿业是秘鲁经济的重要支柱之一，该国是拉丁美洲最大的黄金生产国之一。而帕塔斯地区距离首都利马约900公里，目前因黄金热引发的暴力事件而处于紧急状态。

周日发现的受害者为一家为Poderosa提供服务的公司工作。Poderosa是一家在利马证券交易所上市的重要黄金矿业公司，近几个月来，该公司多次遭到与非法采矿有关的武装团伙的袭击。

Poderosa公司表示：“尽管帕塔斯地区已宣布进入紧急状态，并部署了大量警力，但暴力事件仍在失控升级，安全状况持续恶化。”

秘鲁内政部表示，已派遣有组织犯罪调查人员对这些死亡事件展开调查，并警告称，如果情况需要，执法人员“完全有权使用武器”。

在帕塔斯以西的特鲁希略市，一些受害者的家属正在等待亲人的遗体被转移到当地的停尸房。

其中一名受害者亚历山大的父亲亚伯拉罕·多明格斯在接受Canal N电视台采访时说道，“我们希望伸张正义，不要让事情就此结束”。

目前，秘鲁正经历一波敲诈勒索和暴力犯罪浪潮，导致当局在多个地区宣布进入紧急状态。

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