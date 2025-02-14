加沙战争
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瑞士释放并驱逐巴勒斯坦裔美国记者阿里·阿布尼玛
人权组织将阿布尼玛的逮捕描述为西方试图压制对巴勒斯坦的声援的举动。
瑞士释放并驱逐巴勒斯坦裔美国记者阿里·阿布尼玛
三天拘留后,巴勒斯坦裔美国记者阿里·阿布尼米,Electronic Intifada (EI)执行董事,于1月27日被瑞士驱逐出境,遭到联合国特别报告员和人权组织的谴责 / TRT World
2025年2月14日

巴勒斯坦裔美国记者阿里·阿布尼玛证实，瑞士当局在将他拘留三天后将其释放并驱逐出境。

独立在线出版物《电子起义》(EI) 的执行董事阿布尼玛周一在社交媒体上发帖称，瑞士在苏黎世计划举行的演讲活动之前拘留了他。

周一晚上，他们在警察的陪同下，把我戴上手铐，关在一个小金属笼子里，放在一辆没有窗户的囚车里，带到苏黎世机场，然后护送我上飞机，他在描述驱逐过程时说。

据目击者称：三名便衣警察暴力逮捕了阿布尼玛，并强迫他上了一辆没有标志的车辆，没有解释他被带往哪里。

殖民者的暴行

联合国特别报告员严厉批评逮捕阿布尼玛是侵犯言论自由的行为。

联合国思想和言论自由问题特别报告员艾琳·汗称这次逮捕是令人震惊的消息，并呼吁瑞士紧急调查并释放他

总部位于日内瓦的人权组织欧洲地中海监测组织也谴责了此次逮捕，称其为危险的事态发展，反映出西方政府审查言论自由并针对记录受害者苦难和捍卫巴勒斯坦权利的记者和活动人士的趋势日益明显。

阿布尼玛表示，他唯一的罪行是作为一名记者，捍卫巴勒斯坦、反对以色列的种族灭绝和定居者殖民暴行以及支持他们的人。

反响不断

抵达伊斯坦布尔机场后，该记者在 X 上发帖描述了在瑞士的拘留过程以及随后被驱逐出境的经历。

我有空！我在飞机上写下了这篇文章，在我们抵达伊斯坦布尔后我就分享了它，他写道。

他声称，他甚至不被允许与家人联系，并被指控犯有违反瑞士法律的罪行，但没有具体说明指控。

EI将此次逮捕描述为西方政府对针对巴勒斯坦人民的声援的强烈抵制，并表示去年许多活动人士和记者在英国利用反恐权力遭到逮捕、袭击或指控。

其中包括 EI 副主编阿萨·温斯坦利（Asa Winstanley）；据说温斯坦利的家遭到搜查，电脑和手机被没收。

阿布尼玛还受到瑞士国防部下属情报人员的审讯。在街上被绑架，戴上手铐，强行塞进一辆没有标记的车辆，然后直接被送进监狱。

我应瑞士公民的邀请来到瑞士，谈论巴勒斯坦的正义，谈论瑞士参与的种族灭绝的责任，他说。

这位巴勒斯坦记者表示，虽然以色列总统赫尔佐格在达沃斯红地毯式的欢迎，但他作为一名讲真话的记者，却受到了像罪犯一样的待遇。以色列总统在种族灭绝行动之初曾发表声明称，加沙没有无辜的平民。

他最后说道：从河流之子到大海，巴勒斯坦将获得自由。

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