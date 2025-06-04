超过一百万名朝圣者参加了伊斯兰教最重要的宗教仪式——朝觐活动，沙特当局实施了全面措施以确保所有参与者的安全与健康。

在气温预计超过40摄氏度（104华氏度）的情况下，身着白袍的朝圣者缓缓绕行于伊斯兰教最神圣的地点——位于麦加大清真寺中心的克尔白。

据国家媒体报道，其他朝圣者已开始抵达麦加郊外的米纳帐篷城，他们将在那里过夜，为周四朝觐的高潮——在阿拉法特山祈祷做准备。据说先知穆罕默德曾在阿拉法特山发表了他的最后一次布道。

大约140万名朝圣者在朝觐开始前抵达沙特阿拉伯。朝觐是伊斯兰教的五大支柱之一，每位有能力的穆斯林一生中至少要完成一次。

为了避免去年因气温高达51.8摄氏度（125.2华氏度）导致1301人死亡的悲剧重演，当局加强了防暑措施，例如增加遮阳区域。

周三，朝圣者将进行“塔瓦夫”仪式——围绕克尔白七圈行走，这是穆斯林每天祈祷时面向的方向。

进入麦加之前，朝圣者必须进入一种被称为“伊赫拉姆”的纯洁状态，这要求他们穿着特定服装并遵守特殊行为规范。男性需穿着无缝的白色裹布，象征信徒之间的平等，无论社会地位或国籍。

周二下午，朝圣者已开始陆续乘坐巴士抵达米纳，工作人员用咖啡和椰枣迎接他们。一位35岁的沙特女性Reem al-Shogre首次完成朝觐，她表示：“我非常高兴，这种感觉太奇妙了。”

人工智能技术

朝觐事务大臣陶菲格·拉比亚（Tawfiq al-Rabiah）上周向法新社表示，鉴于去年致命的热浪，当局动员了40多个政府机构和25万名工作人员以加强保护。遮阳区域增加了5万平方米（约12英亩），数千名医务人员随时待命，超过400台冷却设备将被部署。

人工智能技术将帮助处理大量数据，包括来自新型无人机的视频，以更好地管理庞大的人群。当局表示，去年大多数死亡案例发生在未注册的朝圣者中，他们无法进入空调帐篷和巴士。

今年，当局通过频繁的突击检查、无人机监控以及大量短信警告，严厉打击未注册的朝圣者。朝觐许可证按配额分配给各国，并通过抽签分发给个人。但即便获得许可证，高昂的费用也促使许多人尝试无证朝觐，尽管被抓到可能面临逮捕和驱逐。

朝觐期间的大规模人群在过去曾带来危险，最严重的一次发生在2015年，当时米纳“投石驱魔”仪式中发生踩踏事故，导致多达2300人死亡，成为朝觐史上最严重的灾难。