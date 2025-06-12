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德国国防部长皮斯托里乌斯在基辅：议程是武器援助
访问期间，国防部长皮斯托里乌斯重申支持帮助基辅进行自卫并加强其在与俄罗斯谈判中的地位。
德国国防部长皮斯托里乌斯在基辅：议程是武器援助
Germany is Ukraine's second-biggest military backer after the United States. / Photo: AFP
1 天前

德国国防部长鲍里斯-皮斯托乌斯（Boris Pistorius）周四抵达基辅，商讨在长达三年多的俄乌战争中提供新的武器援助事宜。此次访问正值和平谈判陷入僵局、俄罗斯加强轰炸之际。

本月早些时候，俄罗斯和乌克兰在伊斯坦布尔举行了和平谈判，试图推动解决自2022年2月开始的冲突。然而，双方在领土让步和乌克兰未来加入北约的可能性等问题上存在分歧，战斗仍在持续。周三，俄罗斯的一次无人机袭击导致乌克兰第二大城市哈尔科夫6人死亡。

皮斯托里乌斯在抵达基辅时对记者表示：“此次访问的主要目的是表明……德国以及新联邦政府在当前局势下继续支持乌克兰，尽管局势并未变得更容易。”

他补充说，他将讨论来自德国和欧洲国家的更多武器支持问题。

皮斯托里乌斯在出发前表示，德国正在尽一切努力帮助乌克兰进行自卫，并在与俄罗斯的任何谈判中加强其地位。

德国是乌克兰仅次于美国的第二大军事支持国，而美国对基辅的承诺受到质疑，这给欧洲带来了更大的压力。

德国总理弗里德里希·梅尔茨自5月上任以来，已访问基辅并在柏林接待了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。他最近批准了德国及其他国家提供的武器用于“远程打击”，此举激怒了莫斯科。

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