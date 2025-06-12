德国国防部长鲍里斯-皮斯托乌斯（Boris Pistorius）周四抵达基辅，商讨在长达三年多的俄乌战争中提供新的武器援助事宜。此次访问正值和平谈判陷入僵局、俄罗斯加强轰炸之际。

本月早些时候，俄罗斯和乌克兰在伊斯坦布尔举行了和平谈判，试图推动解决自2022年2月开始的冲突。然而，双方在领土让步和乌克兰未来加入北约的可能性等问题上存在分歧，战斗仍在持续。周三，俄罗斯的一次无人机袭击导致乌克兰第二大城市哈尔科夫6人死亡。

皮斯托里乌斯在抵达基辅时对记者表示：“此次访问的主要目的是表明……德国以及新联邦政府在当前局势下继续支持乌克兰，尽管局势并未变得更容易。”

他补充说，他将讨论来自德国和欧洲国家的更多武器支持问题。

皮斯托里乌斯在出发前表示，德国正在尽一切努力帮助乌克兰进行自卫，并在与俄罗斯的任何谈判中加强其地位。

德国是乌克兰仅次于美国的第二大军事支持国，而美国对基辅的承诺受到质疑，这给欧洲带来了更大的压力。

德国总理弗里德里希·梅尔茨自5月上任以来，已访问基辅并在柏林接待了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。他最近批准了德国及其他国家提供的武器用于“远程打击”，此举激怒了莫斯科。