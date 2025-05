国际 9分钟阅读 全球律师联盟将在国际法庭起诉"以色列军方和其他战犯" 全球律师联盟将在国际法庭起诉"以色列军方和其他战犯" 全球195个联盟,这个刚刚宣布成立的全球专家联盟,正寻求起诉在被围困的加沙地带涉嫌参与以色列军事行动或犯战争罪的以色列士兵和平民。 全球195个联盟,这个刚刚宣布成立的全球专家联盟,正寻求起诉在被围困的加沙地带涉嫌参与以色列军事行动或犯战争罪的以色列士兵和平民。 播放文章 Your browser does not support the audio element. 分享

FILE PHOTO: Independent International Commission of Inquiry on Ukraine news conference in Geneva / Reuters