一个由法律专家和组织组成的全球联盟，基于135名目击者的证词和开源情报（OSINT），计划在全球范围内对以色列高级军事官员、初级军官以及双重国籍人士提起可能的战争罪指控。

国际巴勒斯坦正义中心（ICJP）是一个由律师、政治家和学者组成的独立组织，该中心于周二宣布启动“全球195”计划。ICJP表示，这一全球法律联盟将确保利用国内和国际法律机制追究涉嫌战争罪的个人，无论他们身在何处。

ICJP指出，这一联盟将在多个司法管辖区内同时工作，申请私人逮捕令并对相关人员提起法律诉讼。ICJP还提到，参与国家包括马来西亚、土耳其、挪威、加拿大、波斯尼亚和黑塞哥维那以及英国。全球195的成立旨在解决国际机构和国家在起诉加沙地区针对巴勒斯坦人的战争罪和反人类罪方面的不足。

ICJP表示，全球195的范围涵盖以色列军事和政治领导层的个人，从高级决策者到执行人员，追究其违反国际法的责任。ICJP还透露，英国已经为针对涉嫌加入以色列军队或在被围困的加沙、以色列占领的西岸和东耶路撒冷犯下战争罪的英国公民采取法律行动做好了充分准备。

ICJP英国负责人塔亚布·阿里（Tayab Ali）表示，国际法律机构在追究巴勒斯坦战争罪责任人方面的阻碍，以及国家警察部队未能履行其在人道主义法和普遍管辖原则下的义务，使得以色列涉嫌战争罪的犯罪者逍遥法外。他补充道，根据国际法，各国必须调查和起诉战争罪，但这些义务往往被忽视。

阿里还表示，全球195的启动是为弥补这一失败而采取的必要法律干预。他补充说，通过在多个司法管辖区激活国内法律机制，我们确保那些在加沙犯下战争罪和反人类罪的人受到法律追究，不再有藏身之处。

全球律师协会副主席侯赛因·迪斯利（Huseyin Disli）表示，他的组织完全支持全球195计划，并在土耳其提交了相关投诉，作为拆除以色列有罪不罚现象的重要一步。他指出，巴勒斯坦的案例体现了国际法中的“法律次等地位”，即权利在理论上被承认但在实践中被剥夺，而犹太复国主义的罪行却继续未受制裁。

马来西亚律师阿旺·阿玛达贾亚（Awang Armadajaya bin Awang Mahmud）表示，ICJP已经收集了大量关于加沙战争罪的证据，并呼吁他的国家加强国家间的法律和外交协调，以调查和起诉投诉中提到的涉嫌战争罪犯。他还建议政府在边境管控、资产冻结以及可能的金融制裁方面采取措施。

自2023年10月以来，以色列在加沙杀害了超过62,000名巴勒斯坦人，其中大多数是通过美国提供的武器和政治支持造成的，另有超过115,000人受伤，数百万人被迫流离失所。他们现在面临另一次类似1948年的“灾难”（阿拉伯语称为Nakba），以色列和美国声称计划对加沙的所有巴勒斯坦人进行种族清洗。

在长达18个月的种族灭绝战争中，以色列军队在极端主义政权领导人本雅明·内塔尼亚胡的直接命令下，摧毁了社区，挖掘了万人坑，毁坏了墓地，轰炸了商店和企业，夷平了医院和停尸房，用坦克和推土机碾压尸体，用狗和电刑折磨被关押的巴勒斯坦人，对囚犯进行模拟处决，甚至对许多巴勒斯坦人实施强奸。

在种族灭绝期间，以色列士兵表现出病态行为，嘲笑巴勒斯坦囚犯，声称他们在加沙用孩子的头颅踢足球。以色列军队还直播了数百段视频，展示士兵掠夺巴勒斯坦家庭，毁坏儿童床铺，纵火焚烧房屋并大笑，穿着流离失所的巴勒斯坦人的内衣，偷走孩子的玩具。

在消灭巴勒斯坦的任务中，以色列军队杀害了创纪录数量的婴儿、医护人员、运动员和记者——这是本世纪任何战争中前所未有的。据巴勒斯坦官员称，约70%的受害者是妇女和儿童。他们表示，以色列已杀害约18,000名巴勒斯坦儿童和婴儿，这一数字与许多人道主义组织的估计一致。

许多分析人士认为，报告的死亡人数是保守估计。一组近100名曾在加沙服务的美国医生估计，到2024年10月，死亡人数已超过118,000人。而根据英国医学期刊《柳叶刀》的数据，到2024年中期，死亡人数可能已超过180,000人。

尽管自今年1月19日以来的停火协议仍在生效，但以色列于周二早晨对流离失所的巴勒斯坦人的帐篷和住所发动了一波无差别袭击，导致超过400名巴勒斯坦人死亡，约700人受伤，同时在陆地、空中和海上实施严厉封锁。

以色列在加沙长达528天的种族灭绝战争引发了越来越多的国际谴责，许多机构和人物将这些袭击以及阻止援助物资进入的行为称为故意摧毁一个民族的企图。国际人权组织指责以色列在加沙犯下战争罪和种族灭绝罪。

国际法院正在调查由南非提交的种族灭绝指控，而国际刑事法院正在寻求逮捕内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特（Yoav Gallant）。