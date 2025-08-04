联合国儿童基金会周日发表声明表示，截至7月30日苏丹达尔富尔州的霍乱疫情已造成至少80人死亡，2100多例感染病例。

联合国儿童基金会还表示，仅在北达尔富尔州的塔维拉地区，自6月21日以来就有20人死于霍乱，累计确诊病例1180例。

基金会在声明中称：“截至7月30日，达尔富尔的霍乱病例总数已达到约2140例，至少80例死亡。”

联合国儿童基金会警告称，北达尔富尔地区超过64万名儿童面临暴力、饥饿和霍乱的威胁。

联合国儿童基金会驻苏丹代表谢尔顿·耶特表示：“尽管霍乱可以预防且易于治疗，但它仍在塔维拉和达尔富尔其他地区迅速蔓延，威胁着儿童的生命，尤其是最年幼和最脆弱的儿童。”