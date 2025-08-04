2025年8月4日
联合国儿童基金会周日发表声明表示，截至7月30日苏丹达尔富尔州的霍乱疫情已造成至少80人死亡，2100多例感染病例。
联合国儿童基金会还表示，仅在北达尔富尔州的塔维拉地区，自6月21日以来就有20人死于霍乱，累计确诊病例1180例。
基金会在声明中称：“截至7月30日，达尔富尔的霍乱病例总数已达到约2140例，至少80例死亡。”
联合国儿童基金会警告称，北达尔富尔地区超过64万名儿童面临暴力、饥饿和霍乱的威胁。
联合国儿童基金会驻苏丹代表谢尔顿·耶特表示：“尽管霍乱可以预防且易于治疗，但它仍在塔维拉和达尔富尔其他地区迅速蔓延，威胁着儿童的生命，尤其是最年幼和最脆弱的儿童。”
耶特指出，尽管正在努力阻止疾病在当地蔓延，但残酷的暴力仍在不断升级。
耶特敦促道：“安全、畅通的通道对于接触这些需要帮助的儿童并扭转局势至关重要。”他警告说，“他们不能再等了。”
联合国提供的统计数据显示，自2024年8月以来，苏丹18个州中的17个州已记录超过9万4170例霍乱病例，超过2370例死亡。
自2023年4月以来，苏丹一直饱受军队与准军事快速支援部队（RSF）之间冲突的困扰。据联合国和当地官员称，超过2万人丧生，1400万人流离失所。然而，美国大学的研究估计死亡人数约为13万人。