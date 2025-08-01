随着美国总统唐纳德·特朗普的新关税制度生效，欧洲各地的生产商开始感受到影响。一些生产商正在暂停发货，而另一些生产商则在提高价格或牺牲利润率。还有一些生产商担心自己将无法生存。

美国将对大量欧洲出口产品征收15%的关税。这些关税原定于8月1日生效，但已推迟至8月8日。

国际商会副秘书长安德鲁·威尔逊表示：“企业面临的现实是，我们正面临历史性更高的关税税率。这种情况似乎不太可能改变，但如果它对美国经济造成灾难性的影响，情况可能会发生变化。”

威尔逊指出，商会已经观察到货物延误，企业正在重新评估其供应链战略。他表示，与美国的贸易已经变得“极其艰难”，与美国做生意的复杂性已经达到了无人能想象的程度。

德国摩泽尔河谷的葡萄酒生产商约翰内斯·塞尔巴赫表示，关税对大西洋两岸的葡萄酒行业都不利。他解释说，他们原本希望实现零关税，但目前却面临15%的关税，并补充说，关于该行业的谈判仍在进行中。

“关税对美国人和我们都有伤害，”塞尔巴赫说道。