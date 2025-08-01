随着美国总统唐纳德·特朗普的新关税制度生效，欧洲各地的生产商开始感受到影响。一些生产商正在暂停发货，而另一些生产商则在提高价格或牺牲利润率。还有一些生产商担心自己将无法生存。
美国将对大量欧洲出口产品征收15%的关税。这些关税原定于8月1日生效，但已推迟至8月8日。
国际商会副秘书长安德鲁·威尔逊表示：“企业面临的现实是，我们正面临历史性更高的关税税率。这种情况似乎不太可能改变，但如果它对美国经济造成灾难性的影响，情况可能会发生变化。”
威尔逊指出，商会已经观察到货物延误，企业正在重新评估其供应链战略。他表示，与美国的贸易已经变得“极其艰难”，与美国做生意的复杂性已经达到了无人能想象的程度。
德国摩泽尔河谷的葡萄酒生产商约翰内斯·塞尔巴赫表示，关税对大西洋两岸的葡萄酒行业都不利。他解释说，他们原本希望实现零关税，但目前却面临15%的关税，并补充说，关于该行业的谈判仍在进行中。
“关税对美国人和我们都有伤害，”塞尔巴赫说道。
在一个堆满葡萄酒箱的仓库里，箱子上用黑色字母写着“美国”字样。塞尔巴赫说：“欧洲成千上万的葡萄酒生产家庭和美国成千上万从事进口、批发、零售和餐饮业的家庭都依赖于这种贸易往来。”
关税的影响在不同行业受到不同程度的影响。高端奢侈品牌拥有更大的筹码来提高价格以符合关税规定。虽然大型企业可能会承受一些利润损失或将部分生产转移到美国，但这并不一定适用于所有生产。
就连宝洁这样的大型消费品公司也表示，他们将提高在美国的产品价格以应对税收影响。阿迪达斯也表示可能会提高产品价格。
路透社的全球税收追踪系统显示，在其追踪的约300家公司中，至少有99家（主要位于欧洲）已宣布提高价格以应对贸易战。
另一方面，特朗普表示，关税是对美国持续的贸易失衡和制造业产能下降的回应，这些举措将为美国带来就业和投资。