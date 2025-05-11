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斯里兰卡一公交车发生车祸 数十名朝圣者遇难
斯里兰卡一辆载有佛教朝圣者的巴士发生车祸,造成21人死亡,数十人受伤,事故正在调查中。
斯里兰卡一公交车发生车祸 数十名朝圣者遇难
Onlookers watch as rescue workers search the debris at the site of a bus crash near the town of Kotmale, Sri Lanka Sunday, May 11, 2025. / AP
2025年5月11日

”周日，斯里兰卡一辆超载的公共汽车载着数十名佛教朝圣者坠入山崖，导致15人死亡，至少30人受伤“，当地警方表示。

据美联社报道，死亡人数已上升至21人。

这是该国数十年来最严重的交通事故之一。据警方称，这辆国有公共汽车在科特马勒中部山区行驶时，司机失去控制，车辆在黎明前冲出悬崖边的道路。

警方表示，车上大约有70名乘客，比车辆的核定载客量多出约20人。目前事故原因正在调查中。

“我们正在调查是机械故障还是司机疲劳驾驶导致事故发生，”一名当地警官通过电话告诉法新社。“目前已有15人死亡，30人被送往医院，他们大多是佛教徒，”这名不愿透露姓名的官员补充道，因为他无权对媒体发表声明。

这辆公共汽车从斯里兰卡南部的朝圣小镇卡塔拉加马出发，前往中部城市库鲁内格勒，行程约250公里。

斯里兰卡每年平均有约3,000人死于交通事故，使该国的道路成为世界上最危险的道路之一。

周日的这起公共汽车事故是自2005年4月以来斯里兰卡最严重的事故之一。当时，一名司机试图在波尔加哈韦拉镇的铁路道口抢在火车前通过，导致37名乘客死亡，而司机仅受轻伤。

2021年3月，一辆私人公共汽车则在帕萨拉坠入山崖，造成包括司机在内的13人死亡，事故地点距离周日事故发生地约100公里。

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