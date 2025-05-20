据当地媒体援引警方消息人士称，印度当局逮捕了十几名涉嫌为巴基斯坦从事间谍活动的人员。这一事态发展是在印度和巴基斯坦爆发近年来最严重的冲突之后发生的。

据印度新德里电视台 (NDTV) 周一报道，印度当局宣布在哈里亚纳邦、旁遮普邦和北方邦逮捕了 9 名涉嫌间谍活动的嫌疑人。旁遮普邦警察总监 Gaurav Yadav 表示，他的团队又逮捕了两名被控泄露敏感军事信息的嫌疑人。

警方称，他们收到可靠情报，称这两名男子分享了有关 5 月 6 日至 7 日夜间袭击巴基斯坦领土的秘密信息。根据初步调查，这些人与巴基斯坦情报机构有直接联系，并分享有关印度武装部队的关键情报。

巴基斯坦尚未对间谍指控发表评论。

印度当局没有透露有关指控的细节。哈里亚纳邦一名警官告诉《印度斯坦时报》，逮捕行动大多是因为社交媒体活动。

“这也是一种战争。他们（巴基斯坦）试图通过雇佣社交媒体网红来传播自己的叙事，”希萨尔区警官库马尔·萨万（Kumar Sawan）说道。

4 月 22 日印控克什米尔地区发生袭击事件，引发冲突，造成至少 60 人死亡。尽管新德里指责巴基斯坦对此次袭击负责，但伊斯兰堡完全否认了这一指控。

旅游博主被拘留

哈里亚纳邦一名旅游博主上周也因类似指控被捕。据当地媒体报道，警方表示，这名女子至少去过巴基斯坦两次，并与该国大使馆的一名官员取得了联系。

据报道，其他被捕人员包括一名学生、一名保安和一名商人。

据《今日印度》新闻频道报道，有 11 人以类似方式被捕。报告称，这些人“通过社交媒体、经济激励、虚假承诺、短信应用程序和亲自访问巴基斯坦被引诱进入间谍网络”。

此次逮捕发生在两个拥有核武器的宿敌之间爆发自 1999 年以来最严重的冲突之后。尽管四天的导弹、无人机和炮火袭击引发了升级为全面战争的担忧，但双方最终同意停火。

克什米尔问题

自1947年脱离英国独立以来，印度和巴基斯坦就曾多次争夺克什米尔这个公国。两国之间的边界让几代家庭分离。

自1989年以来，叛乱分子一直在印度管辖的地区抗议，要求独立或与巴基斯坦统一。新德里已在穆斯林占多数的印控克什米尔地区部署了约50万军队，并将那里的武装叛乱描述为“巴基斯坦支持的恐怖主义”。巴基斯坦否认这些指控。

最近几周，莫迪政府加大了对穆斯林组织、文学和学校的打击力度，引发了整个地区的骚乱。

印度还向争议领土内的 8万2千名非克什米尔人颁发了居住证，引发了人们对故意改变人口结构的担忧。

帕哈尔加姆袭击事件发生后，印控克什米尔地区有 1500 多人被捕，随后有报道称，印度右翼团体在印度各地城市袭击克什米尔大部分为学生的穆斯林。