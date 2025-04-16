美国白宫表示，美国总统唐纳德·特朗普认为，中国应该在贸易谈判中站在谈判桌的一方。这一表态是在特朗普指责中国违背与波音公司达成的一项重大协议后作出的。

特朗普通过新闻秘书卡罗琳·莱维特在周二的新闻发布会上发表声明称，“球现在在中国那边。中国需要与我们达成协议，我们不需要与他们达成协议”。

莱维特说道，“中国与其他国家没有什么不同，唯一的区别是他们规模更大”。

莱维特的评论是在特朗普指责中国违背与美国航空巨头波音公司达成的一项重大协议后发表的。据彭博社报道，北京已下令航空公司暂停交付新的波音飞机。

报道称，北京还要求中国航空公司暂停从美国公司购买飞机相关设备和零部件。

特朗普在社交媒体Truth Social上发文称：“他们刚刚违背了与波音达成的大协议，表示他们将‘不接收’已经完全承诺的飞机。”不过，他并未提供有关波音协议的更多细节。

自今年重新担任总统以来，特朗普对多个国家实施了新的关税政策，其中对中国的打击最为严厉，对许多中国进口商品加征了145%的额外关税。

与此同时，欧盟委员会主席冯德莱恩在接受德国《时代周报》采访时表示，在特朗普对欧盟征收10%的关税后，欧盟与美国的关系变得“复杂”。

当被问及潜在的谈判时，冯德莱恩表示，欧洲人“清楚地表明了我们的立场，美国人也在做同样的事情。”

此外，加拿大周二宣布为汽车制造商提供关税减免，但条件是这些企业必须在加拿大保持生产，以防特朗普的政策导致关键制造业向美国转移。

‘毫无尊重’

特朗普周二再次在Truth Social上抨击北京，称中国未履行早前贸易协议中的承诺。他似乎指的是在其第一任期内双方达成的一项协议，该协议曾暂时缓解了双方不断升级的关税战。

这位美国总统表示，中国仅购买了“他们承诺购买的一部分”，并指责北京对其前任乔·拜登政府“毫无尊重”。

自今年年初以来，特朗普对中国进口商品征收了高额关税，同时对许多美国贸易伙伴实施了10%的“基准”关税。

特朗普政府扩大了这些关税的豁免范围，对一些科技产品（如智能手机和笔记本电脑）免除了全球 10%的关税和对中国 125%的关税。

特朗普周二还承诺保护美国农民，并在社交媒体上指出，在与中国等对手的贸易争端中，他们经常被“推到前线”。

许多中国进口商品仍面临总计145%的额外关税，或者至少是特朗普因中国涉嫌参与芬太尼供应链而实施的20%的早期关税。

作为回应，北京对美国农产品实施了反制关税，随后又对进口的美国商品征收了高达125%的全面关税。

波音公司股价周二收盘下跌2.4%。