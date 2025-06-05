国际货币基金组织（IMF）第一副总裁吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath）表示，与新冠疫情期间新兴市场国家央行能够迅速放松货币政策不同，贸易战带来的冲击对这些国家央行的影响存在差异。

在接受《金融时报》采访时，戈皮纳特指出，关税对发展中经济体和全球市场的不可预测性将使这些国家央行的任务更加艰巨。

“与疫情相比，这次的挑战将更加严峻，”她说道。

戈皮纳特表示，由于特朗普的贸易政策充满不确定性，新兴市场国家正“在迷雾中航行”，这使得局势更加危险。

特朗普的不可预测的贸易政策

今年4月，特朗普对几乎所有国家的进口商品征收了10%的基础关税，并对钢铁、铝和汽车行业加征了25%的关税。

此外，他还宣布对数十个国家实施更高的关税，但将其推迟至7月，以留出谈判空间。

上个月，美国和中国在日内瓦的谈判中同意暂时降低关税，但随后特朗普指责北京违反了协议。

上周五，特朗普在宾夕法尼亚州西米夫林的一场集会上表示，他将把钢铁和铝的关税提高到50%，进一步升级全球贸易战。

尽管特朗普认为他的贸易战将促进美国经济，但经济合作与发展组织（OECD）将美国经济增长的预测从此前的2.2%下调至1.6%，这是富裕国家中最大的下调幅度。