美国总统唐纳德·特朗普已指示其政府高级官员审查当前对古巴的政策，并寻找实施更严格措施的方法，包括限制旅行和加强金融制裁。

根据周一发布的一份备忘录，特朗普要求其内阁在30天内评估制裁措施，并提出更严厉的选项，特别是针对那些有利于古巴政府、军队和情报部门的领域。

该指令要求审查古巴对异议人士的待遇，并旨在遏制那些“以古巴人民为代价而过度有利于古巴政府”的金融交易。

潜在的政策变化包括停止所有赴古巴的旅游，并将教育旅行限制为仅由美国公民组织和领导的团体。

这一政策变化与唐纳德·特朗普的言论相吻合，特朗普表示，他将扭转前总统巴拉克·奥巴马和乔·拜登执政期间与哈瓦那建立的外交和经济关系。

拜登在其任期的最后几天曾将古巴从美国的“支持恐怖主义国家”名单中移除。

经济制裁与旅行限制

根据白宫发布的一份事实说明，特朗普的备忘录支持维持美国对古巴的经济禁运，并拒绝包括联合国在内的国际社会要求解除禁运的呼声。

特朗普政府还采取了更广泛的行动影响古巴，包括对与古巴海外医疗任务相关的古巴和外国官员实施签证限制。国务卿马可·鲁比奥将这些医疗任务描述为“强迫劳动”。

此外，政府还撤销了约30万名居住在美国的古巴人的临时保护措施，取消了他们免于被驱逐的保障。

古巴副外长卡洛斯·费尔南德斯·德科西奥在接受美联社采访时谴责了美国的做法，指责华盛顿抹黑古巴的医疗项目，并逆转了欢迎古巴移民的努力。

鲁比奥的家人在1959年革命前离开了古巴，他长期以来主张对哈瓦那采取强硬措施，理由是古巴政府的专制记录和人权问题。