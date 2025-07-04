美国总统唐纳德·特朗普表示，他希望“加沙人民能够安全”，此时以色列对被围困的巴勒斯坦领土的攻击仍在继续。

当被问及是否仍支持美国“接管”加沙的提议时，特朗普对记者说：“我更重要的是希望加沙人民能够安全。”

他说道，“我希望加沙人民能够安全。他们经历了地狱般的生活。”

特朗普首次提出美国控制加沙的想法是在今年2月——这一提议被全球许多国家广泛拒绝——但他在最近几个月中仍多次提及此事。

本周早些时候，他表示希望加沙能够在“下周某个时候”实现停火，并确认计划在华盛顿会见以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，讨论加沙和伊朗问题。

周四，以色列继续对被封锁的加沙地带进行无情的轰炸，造成超过100名巴勒斯坦人死亡，其中包括寻求援助的人。

以色列在加沙的种族灭绝

自2023年10月以来，以色列在加沙实施了种族灭绝。

根据巴勒斯坦的记录，已有超过57000名巴勒斯坦人被杀，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约有11000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远高于加沙当局报告的数字，估计可能达到约20万人。

美国每年向其长期盟友以色列提供38亿美元的军事资金。

自2023年10月以来，美国已花费超过220亿美元支持以色列在加沙的种族灭绝以及在邻国的战争。

尽管美国高级官员批评以色列在加沙造成的大量平民死亡，但华盛顿迄今为止仍拒绝对任何武器转让设置条件。