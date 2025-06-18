最近，以色列针对伊朗关键目标的空袭激增，在该地区产生了令人震惊的影响。同时也让巴基斯坦对其国家安全和外交立场可能受到的影响感到担忧。

随着以色列和伊朗之间的危机加剧，伊朗的死亡人数已超过224人。巴基斯坦地理和政治上处于地区竞争的交汇点，不得不在复杂的局势中谨慎应对。

巴基斯坦政府多次发表声明谴责以色列对伊朗的空袭，称其为违反国际法的行为，并呼吁立即停止敌对行动。

在最近的一份联合声明中，伊斯兰堡强调了缓和局势、保护平民以及通过外交实现地区和平的紧迫性。声明重申了巴基斯坦对对话和联合国宪章原则的支持。

巴基斯坦国防部长卡瓦贾·阿西夫在最近对国民议会的讲话中表示，巴基斯坦将在以色列的侵略面前支持伊朗，这表明两国战略关系的进一步深化。

阿西夫部长说道，“我们支持伊朗，并将在所有国际论坛上为保护其利益提供支持。”

副总理兼外交部长伊沙克·达尔也称以色列对伊朗的袭击是“公然侵犯伊朗主权的行为”。

面对危机，巴基斯坦还采取了措施以确保其公民的安全。政府发布了旅行建议，敦促国民避免非必要的伊朗旅行，并通过外交渠道协调，帮助目前在伊朗的巴基斯坦公民安全返回。

截至目前，根据巴基斯坦外交部的消息，已有450名巴基斯坦什叶派朝圣者从伊朗撤离。他们前往伊朗和伊拉克主要是为了参观宗教圣地，特别是马什哈德、库姆、纳杰夫和卡尔巴拉。外交部还设立了一个24小时危机管理单位，以确保巴基斯坦公民和朝圣者在伊朗的安全。

专家警告称，以色列和伊朗之间的进一步升级可能会对巴基斯坦的安全环境产生意外影响。

巴基斯坦与伊朗共享约905公里的边界，设有多个过境点，这使得伊朗的不稳定对伊斯兰堡来说是直接的安全隐患。

此外，冲突还扰乱了地区空域和贸易路线，影响了邻国和国际旅行。

全球市场也因对供应中断的担忧而导致油价上涨。作为一个石油进口国，巴基斯坦在这些发展中面临管理通胀和维持经济稳定的挑战。

分析人士建议，中央银行可能会保持利率稳定，以应对因冲突加剧的通胀压力。

前驻外大使兼资深外交政策专家曼苏尔·艾哈迈德·汗在接受TRT World国际频道采访时表示，巴基斯坦在这场危机中采取了谨慎而原则性的立场。

巴基斯坦谴责以色列的暴行和违反国际法的行为，同时呼吁立即停止敌对行动，并通过对话解决问题，包括伊朗的核计划问题，这符合联合国宪章的原则。

他警告称，以色列和印度的联盟对巴基斯坦的安全和战略利益构成了日益严重的威胁。

他表示，“印度正在模仿以色列的地区霸权方法。就在上个月，它以未证实的恐怖主义指控为借口对巴基斯坦发动了攻击，而巴基斯坦的回应挫败了这一企图。”

他警告说：“对于巴基斯坦来说，很难排除以色列-伊朗事件可能成为印度对巴基斯坦再次冒险的前兆。”

在地区外交方面，他敦促巴基斯坦采取远见卓识的行动。并且说道，“二战后的国际秩序正在显现出明显的崩溃迹象。巴基斯坦必须在与西方保持平衡的同时，深化与中国及上海合作组织、金砖国家等新兴力量中心的关系。”

他认为，与伊朗表达团结至关重要，但同样重要的是推动“由土耳其、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋和中亚国家组成的联盟主导的和平努力，以帮助弥合伊朗与西方之间日益扩大的鸿沟。”

卡拉奇大学国际关系学者沙伊斯塔·塔巴苏姆博士警告称，巴基斯坦的安全正面临多方面的压力。

她说，“巴基斯坦的担忧不仅限于以色列-伊朗冲突。由于印度与以色列的密切关系，其东部边界同样脆弱，而伊朗的任何不稳定都可能引发跨境安全风险和国内宗派敏感问题。”

与曼苏尔·艾哈迈德·汗的观点一致，她也警告称，印度可能利用任何机会进行“军事冒险”。

她还警告说，巴基斯坦可能面临来自伊朗的难民涌入，而冲突可能会激发国内宗派紧张局势，因为巴基斯坦的一些社区与伊朗有着深厚的宗教联系。

在冲突的核问题方面，塔巴苏姆博士强调，巴基斯坦的核计划始终以印度为中心，并具有防御性质。

她告诉TRT 国际频道，“巴基斯坦从未扮演地区警察的角色，也不太可能在军事上支持伊朗或分享核技术。”

在更广泛的外交政策方向上，她指出，巴基斯坦通过倡导和平并避免直接卷入冲突，正在追求一条审慎的道路。

她说，“巴基斯坦在联合国和其他平台上的立场反映了其保持中立的愿望。鉴于经济和军事现实，远离日益扩大的地区战争不仅明智，而且必要。”

巴基斯坦咨询公司Tabadlab的合伙人泽尚·萨拉赫丁强调，巴基斯坦的首要任务应该是推动以色列-伊朗冲突的和平和快速解决，并警告说，该地区的另一场重大战争将极具破坏性。

“巴基斯坦已经为成为以往地区战争的前线盟友付出了沉重代价。再一次在家门口发生冲突是我们最不希望看到的。首要任务必须是利用我们拥有的任何影响力，将双方带到谈判桌前。”

萨拉赫丁警告说，如果战争持续下去，巴基斯坦更广泛的地区立场将变得更加不稳定。他指出，我们已经在东部面对敌对的印度，西部与阿富汗的关系恶化，现在西南邻国可能与以色列甚至美国公开交战。

他告诉TRT World，“这对巴基斯坦来说只会带来麻烦”，并补充说，印度和中国的反应对于决定地区关系的影响至关重要。

他还表示，“那些生成政策相关研究的人有责任——不仅对真相负责，还要保护公众话语免受虚假信息和虚构内容的侵害。尤其是在真相本身不断受到威胁的时代。”