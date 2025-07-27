约旦和圣地的福音派路德教会强烈谴责以色列对加沙的封锁，指责其利用饥饿作为武器，以“加速对巴勒斯坦人的种族清洗”。

主教萨尼·易卜拉欣·阿扎尔表示，世界正在目睹“大规模饥饿”，数月的封锁已经阻断了人道主义援助的通道。他指出，仅有少量援助能够进入，而且只能在危险的分发点领取。他在声明中还表示：“五分之一的儿童面临严重营养不良，已有113名巴勒斯坦人，包括81名儿童，因饥饿而死亡，仅最近几天就有数十人丧生。”

他引用了希腊东正教宗主教西奥菲洛斯三世和拉丁宗主教皮埃尔巴蒂斯塔·皮扎巴拉的目击报告，这些宗教领袖看到饥饿的家庭在烈日下排队数小时，只为得到“一块面包”。

阿扎尔指出，援助物资堆积在距离绝望的平民仅几公里的仓库中，却无人分发。

他将这场危机称为“人为制造的饥荒，已到达不可挽回的地步”，并呼吁各国政府、宗教领袖和国际组织打破沉默，采取行动解除封锁，确保援助安全送达，并立即实现停火。

“在苦难面前保持沉默是对良知的背叛……我们不能保持中立，”他引用宗主教们的话说道。

声明以对加沙饥饿者、病患和流离失所者的祈祷结束，并呼吁正义：“赐给我们今日的日用粮……我们呼吁立即停火，结束这场种族灭绝，并为我们的土地带来正义。”