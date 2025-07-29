周二，泰柬军方指挥官举行了自停火协议生效以来的首次会谈。边境冲突停火协议于周一晚间生效。

据泰国皇家军队在Platform X网站上发布的声明，三个边境地区的指挥官就停火和暂停军事活动达成协议，直至8月4日边界总委员会会议召开。

柬埔寨国防部发言人马利·索切塔少将在新闻发布会上证实了此次会谈。

据柬埔寨新闻部发布的声明，索切塔表示，双方同意“尊重停火协议，停止部队部署，重建沟通和信息共享渠道，并就任何未决问题向上级寻求指示”。他说，柬埔寨军队“决心”全面遵守停火协议，促进和平，正如柬埔寨首相洪玛奈和泰国代理总理普坦·威差亚猜周一在马来西亚会晤时达成的一致。

此前，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣于周一在吉隆坡与柬泰两国总理会晤后宣布停火，双方指挥官举行了会晤。

在争议边界发生的武装冲突已造成其中包括士兵的数十人死亡。

泰国军方于周二凌晨指责柬方违反停火协议。柬埔寨否认了这些指控，并强调自停火协议生效以来，柬埔寨一直在遵守协议。

柬埔寨军队指挥官之一杜恩·萨姆尼恩中将在冲突中丧生。除了在冲突中丧生的最高军官杜恩·萨姆尼恩外，另有五名士兵遇难。柬埔寨首相表示，过去五天来，跨境空袭和火箭弹袭击已造成双方共计30万人流离失所。他还感谢美国总统唐纳德·特朗普、马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣、中国及其他国家对停火协议的支持。

这两个东南亚邻国长期以来一直因柬埔寨柏威夏省和泰国东北部乌汶府之间的边界问题而存在分歧。5月28日一名柬埔寨士兵遇害后，紧张局势再次升级。