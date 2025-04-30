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伊美下一轮核谈将于周六在罗马举行
伊朗官员周五将与2015年核协议签署国英国、法国和德国的代表们会面。
伊美下一轮核谈将于周六在罗马举行
FILE PHOTO: In this photo, the Iranian Foreign Minister stands next to his Italian counterpart. The Iranian minister says Iran will hold nuclear talks in Rome on Friday with Britain, France and Germany with the aim of improving strained ties at a time of high-stakes nuclear talks between Tehran and Washington. / AP
2025年4月30日

伊朗将于周五在罗马与英国、法国和德国举行核会谈。伊朗外交部长阿巴斯-阿拉格（Abbas Arakchi）周三表示，这些会谈旨在改善德黑兰与华盛顿之间的关系，在关键的核谈判期间，两国关系一直处于紧张状态。

此次会晤将在伊朗和美国第四轮核谈判之前举行，第四轮谈判将于本周末在意大利举行。

阿拉格齐对国家媒体表示：“在我看来，由于采取了错误的政策，这三个欧洲国家（在核问题上）已经失去了作用。当然，我们并不希望如此，并且愿意在罗马与他们进行对话。”

路透社周一报道称，德黑兰方面已提议与欧洲三国（E3）举行会晤，E3 是 2015 年伊朗核协议的缔约国，美国总统唐纳德·特朗普曾于 2018 年在其第一任期内退出了该协议。

E3国家政治代表确认将于周五与伊朗举行会晤。特朗普威胁称，如果伊朗不同意新的核协议，他将对伊朗发动攻击。自美国退出2015年伊核协议以来，伊朗已大幅加强了该协议对其核计划的限制。欧洲国家与华盛顿一样担心德黑兰可能研制出原子弹。

伊朗表示，其核计划是和平的。一项联合国安理会关于2015年协议的决议将于10月到期，法国外交部长周二表示，如果谈判未能达成协议，巴黎将毫不犹豫地重新实施国际制裁。

法国部长让-诺埃尔·巴罗特表示：“这些制裁将永久切断伊朗获得技术、投资和欧洲市场的途径，对该国经济造成毁灭性影响。”对此，伊朗驻联合国代表回应称：“如果法国及其伙伴真正寻求外交解决方案，就必须停止威胁。”

美国财政部周二对位于伊朗和中国的几家公司实施新制裁，这些公司被指控向伊朗伊斯兰革命卫队提供弹道导弹燃料部件。阿拉格表示，美国在谈判期间实施的制裁发出了“错误的信息”。特朗普表示有信心他有能力达成一项阻止伊朗研制核弹的新协议。

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