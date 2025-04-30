伊朗将于周五在罗马与英国、法国和德国举行核会谈。伊朗外交部长阿巴斯-阿拉格（Abbas Arakchi）周三表示，这些会谈旨在改善德黑兰与华盛顿之间的关系，在关键的核谈判期间，两国关系一直处于紧张状态。

此次会晤将在伊朗和美国第四轮核谈判之前举行，第四轮谈判将于本周末在意大利举行。

阿拉格齐对国家媒体表示：“在我看来，由于采取了错误的政策，这三个欧洲国家（在核问题上）已经失去了作用。当然，我们并不希望如此，并且愿意在罗马与他们进行对话。”

路透社周一报道称，德黑兰方面已提议与欧洲三国（E3）举行会晤，E3 是 2015 年伊朗核协议的缔约国，美国总统唐纳德·特朗普曾于 2018 年在其第一任期内退出了该协议。

E3国家政治代表确认将于周五与伊朗举行会晤。特朗普威胁称，如果伊朗不同意新的核协议，他将对伊朗发动攻击。自美国退出2015年伊核协议以来，伊朗已大幅加强了该协议对其核计划的限制。欧洲国家与华盛顿一样担心德黑兰可能研制出原子弹。

伊朗表示，其核计划是和平的。一项联合国安理会关于2015年协议的决议将于10月到期，法国外交部长周二表示，如果谈判未能达成协议，巴黎将毫不犹豫地重新实施国际制裁。

法国部长让-诺埃尔·巴罗特表示：“这些制裁将永久切断伊朗获得技术、投资和欧洲市场的途径，对该国经济造成毁灭性影响。”对此，伊朗驻联合国代表回应称：“如果法国及其伙伴真正寻求外交解决方案，就必须停止威胁。”

美国财政部周二对位于伊朗和中国的几家公司实施新制裁，这些公司被指控向伊朗伊斯兰革命卫队提供弹道导弹燃料部件。阿拉格表示，美国在谈判期间实施的制裁发出了“错误的信息”。特朗普表示有信心他有能力达成一项阻止伊朗研制核弹的新协议。