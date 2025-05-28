加沙战争
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加沙种族灭绝接近600天 哈马斯呼吁全球抗议
巴勒斯坦抵抗组织呼吁全球加大行动力度，谴责这场种族灭绝。
加沙种族灭绝接近600天 哈马斯呼吁全球抗议
Smoke rises from North Gaza after an Israeli strike / Reuters
2025年5月28日

在以色列发动袭击接近600天之际，巴勒斯坦抵抗组织哈马斯向全球发出呼吁。该组织呼吁全球举行为期三天的抗议活动，向以色列施压，迫使其结束在被围困的加沙地带的种族灭绝。

周三将是以色列于2023年10月7日发动加沙大屠杀的第600天。据估计，袭击已造成5.4万人死亡，其中大部分是妇女和儿童，另有约12.3万人受伤。

哈马斯在周二的一份声明中呼吁全球从5月30日至6月1日举行抗议活动，以“反对种族灭绝罪行和我国人民的饥荒，并声援加沙、耶路撒冷和圣地阿克萨清真寺”。

声明还呼吁在世界各地的城市和广场加强各种全球行动，反对针对加沙人民的袭击、种族灭绝和饥荒。

自3月2日以来，以色列一直不允许食品、药品和人道主义援助进入加沙。据政府消息人士、人权组织和国际报道，这种情况进一​​步加剧了该地区本已日益加深的人道主义危机。

以色列的袭击几乎导致所有加沙居民流离失所，并摧毁了地区的大部分建筑。

去年11月，国际刑事法院（ICC）对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和危害人类罪。

以色列还因针对平民的战争罪而在国际法院面临种族灭绝指控。

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