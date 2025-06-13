联合国大会呼吁立即在加沙停火，并敦促采取“一切必要措施”向以色列施压，结束其在被围困的巴勒斯坦飞地的种族灭绝行为。

在上周美国否决安理会类似提案后，联合国大会于周四以149票赞成、12票反对、19票弃权的结果通过了这一不具法律约束力的决议。

美国及其盟友以色列与其他10个国家投票反对该决议。

联合国大会还通过了一项草案决议，敦促会员国采取一切必要措施，确保以色列遵守国际法。

该决议还强调了巴勒斯坦严峻的人道主义局势，并指出需要追究责任以确保以色列尊重其国际法义务。

由西班牙和其他30多个国家共同提交的决议得到了149个国家的支持，12个国家反对，19个国家弃权。

“国际社会必须紧急发出强有力的信息，针对加沙局势，我们强烈鼓励所有会员国投票支持这项草案决议，”西班牙常驻联合国代表埃克托·戈麦斯·埃尔南德斯在投票前表示。

埃尔南德斯指出，草案决议强调了对“两国方案”的承诺，同时“坚决反对任何试图改变加沙地带和约旦河西岸人口结构的行为”。

以色列使用“饥饿作为武器”

在投票前，巴勒斯坦常驻联合国代表里亚德·曼苏尔表示，该草案决议的措辞是“迄今为止在这些问题上最强烈的”。

“以色列持续无视和公然蔑视国际法规则、联合国机构的决议以及世界各国的立场，这必须转化为果断的行动，而且必须立即采取行动，”曼苏尔说。

他指出，该决议“强烈谴责任何以饥饿作为战争手段以及非法拒绝人道主义援助的行为”，并“强调不得剥夺平民在飞地生存的基本需求的义务”。

“不要向压迫巴勒斯坦人、进行种族清洗并掠夺他们土地的行为提供武器、资金或贸易支持。利用你们手中的工具，”他呼吁道。

美国代理常驻联合国代表多萝西·谢伊称关于巴勒斯坦的紧急会议是“联合国未能谴责哈马斯的又一次失败”。

谢伊认为，草案决议“传递了不可接受的信息”，并表示美国不支持“未能谴责哈马斯的片面措施。我们不会支持未要求暴力恐怖组织解除武装并撤离加沙、也未承认以色列自卫权的决议。”

她还声称，该决议“对加沙局势的平息毫无帮助”，并且“也未能推动实现和平的现实外交解决方案。它存在严重缺陷。”

美国的共谋

自2023年10月以来，以色列军队对加沙实施种族灭绝，已造成近6.4万名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童，并拒绝国际社会的停火要求。

死者中包括约1.1万名被埋在被摧毁房屋废墟下的巴勒斯坦人。

然而，专家认为实际死亡人数远高于加沙当局的报告，估计可能达到约20万人。

国际刑事法院去年11月对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。

以色列还因其在飞地的战争面临国际法院的种族灭绝案件。

美国每年向其长期盟友以色列提供38亿美元的军事资金。

自2023年10月以来，美国已花费超过220亿美元支持以色列在加沙的种族灭绝和在邻国的战争。

尽管美国高级官员对加沙高平民死亡人数批评以色列，但华盛顿迄今为止仍拒绝对任何武器转让设置条件。