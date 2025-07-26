土耳其外长哈坎·菲丹对叙利亚局势日益紧张表示担忧，警告近期在南部苏韦达省德鲁兹族与贝都因人之间的暴力冲突可能威胁到叙利亚的领土完整。

菲丹在接受土耳其广播公司NTV采访时表示，鉴于叙利亚各地不同团体的动员迹象，土耳其不得不发出警告。

“我们看到这些团体在叙利亚的北部、南部、东部和西部发表声明并采取行动。作为土耳其，我们必须发出警告，因为我们致力于维护叙利亚的统一和领土完整，”他说。

菲丹重申，土耳其的目标是帮助确保地区安全与稳定，这与邻国、欧盟和美国的努力一致。

他补充说，土耳其继续支持叙利亚的和平过渡，并表示来自叙利亚新政府的反馈令人鼓舞。

菲丹还警告称，一些外部势力试图利用叙利亚的不稳定局势实现其战略目标。

他说：“我们一直看到，那些能够从叙利亚的分裂、不稳定和实力不足中获益的行为者希望叙利亚陷入无助、绝望和消极的深渊。”

呼吁对话

菲丹谴责苏韦达的暴力事件，呼吁迅速追究责任，并敦促所有团体避免以保护民族或宗教身份为名威胁叙利亚的统一。

“这种暴力行为是不可接受的，”他说。

“我们反对任何危及国家统一的行为，无论是压制民族或宗教团体，还是以保护他们为名危害国家。”

他表示，土耳其希望所有各方尊重叙利亚民族和宗教社区的权利，同时确保只有中央政府拥有武器。

“国家不应利用其权力压制团体，但同时也不应允许任何人在国家控制之外持有武器，”菲丹补充道。

菲丹表示，叙利亚民主力量（SDF）——一个与PKK/YPG有关的组织——与叙利亚中央政府达成自愿且无条件的协议是非常重要的。

“SDF必须自愿与中央政府达成协议，并真诚地、不附加任何条件地执行，”他说。

他补充道：“如果他们在这里寻求保证，那么像土耳其这样的国家在基本权利、自由以及生命和财产安全方面发挥见证作用就很重要。”

他还强调，叙利亚的未来必须摆脱外国军事影响，并保护包括库尔德人在内的所有叙利亚人的权利。

支持叙利亚国家重建

在国防合作方面，菲丹表示，土耳其支持合法的伙伴关系，以打击恐怖主义并帮助重建叙利亚的安全机构。

“如果叙利亚不重组关键的国家机构，如军队、医疗、教育和能源部门，就不可能建立安全、秩序或提供服务，”他说。

苏韦达的冲突始于7月13日，引发了对更广泛动荡的担忧。

菲丹对未解决的紧张局势表示担忧，并指责以色列试图阻止叙利亚政府干预。

“坦率地说，我们看到以色列正在阻碍中央政府公正干预贝都因人和德鲁兹人之间的冲突。这是我们的战略反对，”他说。