加沙战争
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以色列军队扣押前往加沙的救援船只
自由航线联盟表示, 以色列士兵"绑架"了登上马德琳号的活动人士。
以色列军队扣押前往加沙的救援船只
A total of 12 people are on board the Madleen, including 11 activists and one journalist. / Photo: AA
2025年6月9日

以色列外交部于周日晚间表示，以色列军队扣押了一艘驶往加沙的援助船“马德琳Madleen”，并将其拖至以色列。外交部补充说，船上的活动人士将被遣返回各自的国家。

外交部在社交媒体平台X上发布声明称，这艘船“正在驶向以色列海岸”，并表示“船上的乘客预计将返回他们的祖国”。

“自由船队联盟”表示，以色列士兵“绑架”了在“马德琳（Madleen）”号上的活动人士。

根据该联盟的说法，以色列海军早些时候在国际水域登上了“马德琳”号后，与该船的通讯已中断。此前的直播画面显示，以色列船只包围了这艘船，士兵命令船上的活动人士举起双手。

法国-巴勒斯坦籍欧洲议会议员里玛·哈桑（Rima Hassan）表示，在无人机向“Madleen”号喷洒白色液体后，船上响起了警报声。

联合国特别报告员弗朗西斯卡·阿尔巴内塞（Francesca Albanese）证实，有两架无人机在船上空盘旋，并形容它们为“危险的无人机”。

以色列外交部表示，由于“马德琳”号接近所谓的“限制区域”，已指示其改变航向。

“马德琳”号是一艘18米长的船，于6月1日从意大利西西里岛卡塔尼亚的圣乔瓦尼利库蒂港启航，作为“自由船队联盟”最新任务的一部分，旨在打破以色列对加沙的封锁并向加沙运送援助物资。

船上共有12人，包括11名活动人士和1名记者。据组织者称，这艘船运载了急需的物资，包括婴儿配方奶粉、面粉、大米、尿布、女性卫生用品、水净化设备、医疗用品、拐杖和儿童假肢。

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