以色列媒体报道称，反对派指责总理本雅明·内塔尼亚胡对“国家安全构成威胁”，这一指控源于以色列国家安全局（辛贝特）局长罗南·巴尔向最高法院提交的一封信，信中提及内塔尼亚胡试图解雇他的行为。

据第12频道周一报道，这一指控是在反对派领导人亚伊尔·拉皮德主持的一次会议后提出的。与会者包括“有未来”党领袖拉皮德、“国家阵营”党领袖本尼·甘茨、“以色列是我们的家园”党领袖阿维格多·利伯曼以及“民主党”领袖亚伊尔·戈兰。

反对派领导人发表简短声明，谴责内塔尼亚胡的立场，与巴尔信中的言论一致，称其“危及我们的未来和生存，损害国家安全”。

周一早些时候，拉皮德在一段录制视频中表示，巴尔的信“证明内塔尼亚胡危害以色列安全，不能继续担任总理”。

他指责内塔尼亚胡试图利用以色列安全局监视本国公民并破坏民主，并补充说，在内塔尼亚胡领导下任命新的安全局局长将对以色列及其公民构成“真正威胁”。

‘不再是警告’

前军队副参谋长戈兰称内塔尼亚胡是“对以色列安全和法治的直接威胁”，并要求他立即辞职。

戈兰在社交媒体X上发文称，巴尔的声明“已不再是警告，而是一份严重的指控书，是对以色列民主的紧急警报”。

他表示，内塔尼亚胡要求“安全局局长对他个人效忠，而不是对国家效忠。他要求局长利用情报机构对付平民，向最高法院撒谎，并将法治屈从于他的个人需求。”

戈兰进一步指出，内塔尼亚胡试图利用以色列安全局“对付政治对手、抗议活动以及为捍卫民主而走上街头的公民”。

他称内塔尼亚胡是“在安全和政治上失败的总理，法律问题缠身”，并领导着一个“无政府主义政府”，实际上是一场“政变”。

证实指控

周一上午，巴尔向最高法院提交了一封长达八页的信，谴责内塔尼亚胡在三月决定解雇他的行为，并证实了有关总理与以色列安全局互动的近期泄密内容。

巴尔表示，内塔尼亚胡指示他在宪法危机中服从总理而非最高法院，并要求他动用安全局对付反政府抗议者，这一要求被巴尔视为“非法”。

内塔尼亚胡还要求提供抗议者及其资金支持者的身份信息。巴尔补充说，总理施加了“异常压力”，迫使他撰写一份符合内塔尼亚胡立场的专业意见，以避免出庭应对腐败指控。

内塔尼亚胡的回应

内塔尼亚胡办公室在一份声明中否认了巴尔的信，称其“充满谎言”，并指责巴尔在2023年10月7日哈马斯突袭事件中的“完全失败”。

本月早些时候，最高法院发布了一项临时禁令，禁止政府解雇巴尔、宣布替代人选或向其下属官员发出指示。这一命令是在审查反对派提交的针对解雇巴尔的请愿后发布的。

3月20日，以色列政府批准了解雇安全局局长的决定，该决定原定于4月10日生效。然而，3月21日，最高法院冻结了政府的决定，等待对反对派请愿的审查。

内塔尼亚胡以对巴尔“缺乏信任”为由为解雇决定辩护，称这是10月7日事件后果的结果。然而，巴尔暗示总理的决定背后存在政治动机，指出这是因为他拒绝满足内塔尼亚胡对“个人忠诚”的要求。

种族灭绝战争

巴尔与内塔尼亚胡之间的争端正值后者单方面决定结束加沙停火并恢复其种族灭绝战争之际。这场战争已导致超过51000名巴勒斯坦人丧生，其中大多数是妇女和儿童。最新修订数据显示，这一数字已上升至62000人。

以色列已将大部分封锁地区夷为平地，几乎所有居民都被迫流离失所。

特拉维夫还对加沙地带实施封锁，阻止食品、水、药品、电力及其他急需的人道主义援助进入。

去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控其在加沙犯下战争罪和危害人类罪。

以色列还因其在加沙的战争而在国际法庭面临种族灭绝指控。