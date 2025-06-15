唐纳德·特朗普周日警告伊朗，如果伊朗攻击美国目标，将面临美国军队的“全力打击”。他重申，华盛顿“与以色列对德黑兰核设施和情报设施的袭击无关”。

根据德黑兰的说法，以色列的袭击从周五早些时候开始，目标是伊朗的核设施和军事基地，造成数十人死亡，其中包括高级军官和核科学家。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡誓言将打击“阿亚图拉政权的每一个目标”，而伊朗则以一连串致命的导弹袭击进行了报复。

尽管特朗普表示他在袭击开始前已知晓以色列的行动，但他周日上午在自己的社交平台Truth Social上重申，美国“与今晚对伊朗的袭击无关”。

他在一篇帖子中写道，“如果我们以任何形式受到伊朗的攻击，美国武装部队的全力和威力将以前所未有的规模降临到你们身上”。

他还补充说：“我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲突！”

‘确凿证据’

伊朗外长阿巴斯·阿拉格希周日表示，德黑兰有证据表明美国军队支持以色列本周对德黑兰发动的猛烈轰炸行动。

阿拉格希在一次向外国外交官的会议上说道，“我们有确凿的证据，证明美国军队和美国在该地区的基地支持了犹太复国主义政权军队的袭击”。该会议通过国家电视台播出。

周五早些时候，美国总统敦促德黑兰达成协议，否则将面临以色列“更加残酷”的袭击。

在特朗普的第一任期内，由前总统巴拉克·奥巴马谈判达成的具有里程碑意义的伊朗核协议在2018年被特朗普单方面退出，并重新实施制裁。