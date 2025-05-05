巴基斯坦军方周一表示，他们进行了射程为120公里（75英里）的导弹试验，这是两天内的第二次发射，此时巴印两国因克什米尔争议地区的紧张局势持续升级。

新德里指责伊斯兰堡支持上个月在印度控制的克什米尔地区发生的针对游客的致命袭击，这一事件引发了这两个拥有核武器的邻国之间的新一轮对峙。

军方在发表的声明中表示，“此次发射旨在确保部队的作战准备，并验证关键技术参数，包括导弹的先进导航系统和增强的精确度”。

周六，军方表示，他们测试了一枚射程为450公里（280英里）的地对地导弹。

军方并未透露两次试验的具体地点。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示，他对军方“为国家防御的全面准备”感到满意。

他在发表的声明指出，“成功的训练发射清楚地表明，巴基斯坦的防御力量掌握在可靠的手中”。

即将发起的攻击

导弹训练之前，印度总理纳伦德拉-莫迪宣布，他已给予军方 “充分的行动自由”，以应对 4 月 22 日在帕哈尔加姆发生的造成 26 人死亡的袭击事件。

巴基斯坦否认与此事件有任何关联，并呼吁进行独立调查。

伊斯兰堡上周警告称，邻国可能即将发动空袭，并多次明确表示将对印度的任何侵略行为进行武力回应。

国际社会对新德里和伊斯兰堡施加了压力，要求这两个因克什米尔争议地区多次交战的国家缓和局势。

据印度国防消息人士称，双方在军事化的实际控制线沿线已连续九天夜间交火。

谢里夫推迟对马来西亚的访问

穆斯林占多数的克什米尔地区约有1500万人口，目前由巴基斯坦和印度分治，但双方都声称对整个地区拥有主权。

在巴基斯坦控制的克什米尔地区，操场上进行了紧急演练，居民被告知储备食品和药品，宗教学校也已关闭。

在印度控制的克什米尔地区，针对枪手的大规模搜捕行动仍在全境展开，而生活在边境附近的居民则搬离或清理掩体以防冲突。

随着紧张局势升级，谢里夫推迟了原定于周五对马来西亚的正式访问，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣周一表示。

谢里夫办公室表示，双方于周日晚间通话，他“表示期待今年晚些时候对马来西亚进行正式访问”。

伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐周一抵达伊斯兰堡进行正式访问。

信息部长阿塔乌拉·塔拉尔周一在访问巴基斯坦控制的克什米尔时对记者表示，“巴基斯坦正在向友好国家陈述自己的立场”。