法国一家法院周一裁定玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）在一桩挪用公款案件中罪名成立，但尚未立即宣布她的刑期，也未说明此判决将如何影响这位极右翼领导人的政治前途。

坐在巴黎法庭前排的勒庞在首席法官宣读判决时并未表现出明显的反应。

法官还对另外八名现任或前任党员作出了有罪判决，这些人和勒庞一样，曾担任欧洲议会议员。

勒庞及其共同被告面临最高10年的监禁。他们可以上诉，这将导致案件进入新的审判程序。

对勒庞来说，最大的担忧是法院可能会宣布她“立即”丧失参选资格——即使她提出上诉。这可能会阻止她参加2027年的总统选举。勒庞将这种情况形容为“政治死亡”。

勒庞及其所属的国民联盟党的另外24名官员被指控在2004年至2016年间，使用本应支付给欧洲议会顾问的资金来支付为党工作的员工工资，这违反了欧盟27个成员国的相关规定。

勒庞及其共同被告拒绝接受上述指控。

现年56岁的勒庞曾在2017年和2022年的总统选举中两次败给现任总统马克龙，但近年来她所在政党的选举支持率有所上升。

乔丹·巴尔代拉将取代勒庞吗？

在2024年末为期九周的审判中，勒庞辩称，丧失参选资格“将剥夺我作为总统候选人的权利”，并剥夺她的支持者的选择权。

她对三名法官说道：“共有1100万人投票支持我所代表的运动。所以明天可能会有数百万法国人发现自己在选举中不是候选人。”

如果勒庞无法参加2027年的选举，她的自然接班人可能会是乔丹·巴尔代拉（Jordan Bardella），这位29岁的政治新星是勒庞的门徒，并于2021年接替她成为党魁。

勒庞否认自己建立了旨在挪用欧盟议会资金以支持她的政党的“系统”。她辩称，调整由欧洲议会支付的顾问工作以适应议员的需求是合理的，包括一些与政党相关的高度政治化的工作。

庭审显示，一些欧盟资金被用于支付勒庞的保镖。这位保镖曾是她父亲的保镖以及她的私人助理。

检察官要求判处勒庞两年监禁，并剥夺五年的参选资格。

勒庞表示，她认为法院的唯一目的就是阻止其参选总统。