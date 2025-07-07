美国前总统唐纳德·特朗普批评前盟友埃隆·马斯克成立新政党的举动“荒谬至极”。此前，这位科技亿万富翁曾支持共和党，但如今表示希望挑战美国的“两党制”。

“我认为成立第三党是荒谬的，”特朗普周日登上空军一号返回华盛顿前对记者说道。

“美国一直是两党制，我认为成立第三党只会增加混乱。”

“第三党从未成功过。所以他可以玩玩，但我觉得这很荒谬。”特朗普补充道。

作为全球首富，同时也是特朗普2024年总统竞选的最大政治捐助者，马斯克与特朗普的关系因分歧而破裂。此前，马斯克作为政府效率部门（DOGE）的负责人，曾领导共和党削减开支并裁减联邦职位的努力。

马斯克因反对特朗普庞大的国内支出计划与其发生冲突，称该计划将导致美国债务激增，并誓言尽一切努力击败支持该计划的议员。

周六，马斯克宣布成立所谓的“美国党”，试图通过这一平台实现他的政治目标。

‘混乱与动荡’

随后，特朗普在真理社交（Truth Social）上发文称马斯克“失控了”，并形容他在过去五周内变成了一场“火车事故”。

他表示，成立第三党将导致“完全的混乱与动荡”。

特朗普重申了他之前的观点，认为马斯克之所以与他决裂，是因为他的支出法案削减了电动车补贴。

而马斯克则表示，他的反对主要是因为该法案会增加美国的财政赤字和主权债务。

周日早些时候，美国财政部长斯科特·贝森特也对马斯克涉足政治领域表示不满，建议他专注于管理自己的公司。

当被CNN问及马斯克的计划是否让特朗普政府感到困扰时，贝森特发表了含蓄的批评。

“我相信，他各家公司的董事会希望他回去管理这些公司，因为他在这方面比任何人都更擅长，”贝森特说道。

“所以我想，这些董事会可能不喜欢他昨天的宣布，并会鼓励他专注于商业活动，而不是政治活动。”

马斯克于今年5月离开DOGE，专注于他的企业责任，尤其是特斯拉的销售和形象因他短暂涉足特朗普的核心圈而受到影响。