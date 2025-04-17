加利福尼亚州成为美国首个因特朗普总统使用关税政策而提起诉讼的州。

州长加文·纽森在周三的一段视频中说道，“今天，我代表加利福尼亚州宣布提起诉讼，起诉特朗普政府”。他在联邦法院提起诉讼，针对特朗普利用《国际经济紧急权力法》（IEEPA）未经国会批准实施关税的行为。

他说道，“加利福尼亚是我们联邦中最大的制造业州，也是全球最大的贸易伙伴之一。没有哪个州会比加利福尼亚受到特朗普政府单方面实施现代美国历史上最大税收增加的影响更大”。

纽森说道，“这是这个国家历史上最严重的自伤行为之一，这是现代美国历史上最具破坏性的事情之一。”

加利福尼亚拥有4000万人口和一个占美国GDP 14%的外向型经济，根据经济预测，加州可能首当其冲地受到近期经济波动的影响。

纽森办公室警告称，如果特朗普的关税政策导致国际贸易大幅减少，加州可能会损失数十亿美元的收入。如果加州是一个独立州，它将成为世界第五大经济体。

‘无权力’

该州在诉讼中表示：“美国宪法赋予国会征收关税的权力，而特朗普援引的征收新关税的《国际经济权力法案》并没有赋予总统‘任意对所有进入美国的商品征税’的权力。”

诉讼中写道，“特朗普总统的新关税政策已经对经济造成了毁灭性影响，导致股市和债市混乱，仅数小时内市值蒸发数千亿美元，在没有任何通知或程序的情况下实施如此重要的总统行动，令投资者却步，并威胁将国家推向经济衰退”。

诉讼称，加利福尼亚州是美国最大的进口州和世界第五大经济体，承担了“不成比例的”关税成本。

白宫发言人库什·德赛周三表示，加利福尼亚州长加文·纽森应该专注于解决本州的犯罪、无家可归和高物价问题，而不是试图阻止特朗普的关税政策。

德赛说道，“整个特朗普政府仍然致力于用我们手中的一切工具，包括关税和谈判，来应对这一正在摧毁美国工业并让我们的工人落后的国家紧急情况”。

特朗普政府已经面临三起类似的诉讼——一是由商业倡导组织‘自由正义中心’在纽约国际贸易法院提起，试图阻止所有关税；二是由一名小企业主在佛罗里达联邦法院提起，试图阻止对中国的关税；三是由蒙大拿州的印第安部落‘布莱克菲特民族’成员提起，挑战特朗普对加拿大的关税政策。