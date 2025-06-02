乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰将参加俄罗斯提议于周一在伊斯坦布尔举行的会议。

泽连斯基在与官员会面后在Telegram上写道，“我在周一伊斯坦布尔会议前阐明了乌克兰的立场。”

他补充说，乌克兰代表团将再次由国防部长鲁斯特姆·乌梅罗夫率领。

俄罗斯动用472架无人机袭击乌克兰

乌克兰空军表示，俄罗斯在夜间向乌克兰发射了472架无人机，这是战争以来单夜发射数量最多的一次。

空军在声明中指出，俄罗斯还发射了7枚导弹。

声明补充说，其中382架无人机被击落或以其他方式被摧毁，同时还有3枚导弹被拦截。

最近，俄罗斯在其常规夜间袭击中增加了对乌克兰发射无人机的数量。

乌克兰袭击俄罗斯可携带核弹头的轰炸机

据亲俄博主称，乌克兰周日在西伯利亚的一处军事基地袭击了俄罗斯核能力远程轰炸机，这是距离前线超过4300公里（2670英里）的首次此类袭击。

社交媒体上发布的未经证实的视频和图片显示，俄罗斯战略轰炸机——其目的是向远程目标投放核弹——在伊尔库茨克以北的贝拉亚空军基地起火。

一位不愿透露姓名的乌克兰消息人士在基辅对路透社表示，被袭击的飞机包括图-95和图-22战略轰炸机，俄罗斯用它们向乌克兰发射远程导弹。

伊尔库茨克州州长伊戈尔·科布泽夫表示，在乌索尔斯基区的斯列德尼村附近的一处军事单位发生了无人机袭击，但他并未提及战略航空。

他在Telegram上发布的视频中，可以听到无人机飞过头顶的声音，以及巨大的烟柱升上天空。

他表示，这是西伯利亚地区首次发生此类袭击，并补充说袭击中无人机的数量尚不清楚。据他称，这些无人机是从一辆卡车上发射的。